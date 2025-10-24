Я нашел ошибку
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
Ко Дню таможенника Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам приволжского управления

24 октября 2025 16:52
142
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню таможенника Российской Федерации и вручил заслуженные награды отличившимся сотрудникам.

«В результате ряда преобразований у нас эффективное, сильное ведомство. Оно является опорой для государства, надежно обеспечивает интересы страны. На самом деле здесь работа была системой на протяжении десятков лет. И вот сейчас на новом этапе развития таможенной службы мы точно видим и знаем, что экономическая безопасность зависит от людей, которые работают здесь как команда, слаженно, от профессионалов. Как правительство Самарской области, так и я лично буду оказывать содействие», — сказал Вячеслав Федорищев.

Благодарности Министра финансов Российской Федерации удостоен начальник Тольяттинского таможенного поста Андрей Жуков. Почетная грамота Губернатора Самарской области вручена начальнику отдела по противодействию коррупции Самарской таможни Дмитрию Усову. Также одним из лучших сотрудников ведомства были вручены благодарности Губернатора Самарской области.

«Коллектив защищает государственные интересы, совершенствует методы своей работы, осваивает новые технологии. Самарские таможенники оказывают постоянную помощь участникам СВО и их семьям», — отметил губернатор.

Глава региона поздравил с профессиональным праздником не только действующих работников, но и ветеранов, которые внесли большой вклад в развитие таможенной службы и делятся своим опытом и традициями с молодыми сотрудниками.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов зачитал поздравительный адрес от Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова: «Таможенная служба занимает особое место в системе государственного управления. Вы обеспечиваете экономическую безопасность, защиту национальных интересов нашей страны, ведете борьбу с контрабандой. В условиях санкционного давления таможня эффективно справляется с важнейшими государственными задачами, способствует формированию доходной части федерального бюджета. В настоящее время таможня вносит значительный вклад в успешное проведение специальной военной операции. Самарская таможня регулярно обеспечивает оперативное оформление товаров для нужд Министерства обороны России. Передает конфискованные товары нашим бойцам».
С приветственным словом также выступила Сенатор РФ Марина Сидухина.

Самарская таможня — крупнейшая в Приволжье. В ее зоне ответственности, помимо 63 региона, Оренбургская и Ульяновская области.

