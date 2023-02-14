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После окончания акции будет организована доставка литературы в отдел ЗАГС г. Снежное, ДНР. 
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"Книги семьям Донбасса": управление ЗАГС СО приглашает жителей региона к участию в акции

14 февраля 2023 21:52
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После окончания акции будет организована доставка литературы в отдел ЗАГС г. Снежное, ДНР. 

АКЦИЯ "КНИГИ СЕМЬЯМ ДОНБАССА".

В Международный день дарения книг, 14 февраля, управление ЗАГС Самарской области приглашает к участию в акции всех неравнодушных жителей региона, общественные организации, молодежные объединения. Для маленьких жителей и их родителей принимается детская литература.

Собранные книги будут вручаться родителям при государственной регистрации рождения ребенка и молодоженам при государственной регистрации заключения брака в отделе ЗАГС г. Снежное Донецкой Народной Республики.

Акция продлится до 23.04.2023.

Пункты приема книг:

 территориальные отделы ЗАГС Самарской области (адреса отделов  https://zags.samregion.ru/category/terra/)

 ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 238).

После окончания акции будет организована доставка литературы в отдел ЗАГС г. Снежное, ДНР, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области

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