Ключевые тренды и вызовы, стоящие перед ритейлом, обсудили в Самаре в ходе экспертной дискуссии «Актуальные вопросы торговых центров». Участники мероприятия, организованного при участии Российского Совета торговых центров (РСТЦ), сошлись во мнении: бизнес-модель ТЦ кардинально меняется.

Главный тренд, озвученный на дискуссии, — сокращение доли традиционной торговли. По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет до половины арендуемых площадей в ТЦ займут объекты развлечений, спорта, гастрономии и коворкингов.

«Потребительские ожидания меняются, и в 2026 году торговые центры становятся универсальными пространствами, которые объединяют торговлю, отдых, работу и культурные мероприятия», — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участники дискуссии также представили успешные кейсы трансформации ТЦ в Самаре и обсудили меры господдержки, необходимые для успешного перехода на новую модель.

Фото: департамент информационной политики Самарской области