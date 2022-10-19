Киров примет итоговый форум Федеральной программы РСМ «Пространство развитие»

112

С 21 по 24 октября в Кирове состоится Итоговый форум Федеральной программы РСМ «Пространство развития», который соберет более 300 участников из более 45 регионов России в том числе новых территорий: Луганской и Донецкой Народных Республик. Приволжский федеральный округ стал рекордсменом по количеству поданных заявок.

Форум станет итоговым событием федеральной программы РСМ «Пространство развития». На протяжении года проектные команды из малых городов и поселений обучались социальному проектированию, а также реализовали значимые социокультурные инициативы. На итоговом форуме участники смогут представить не только результаты реализации своих проектов, но и получить дополнительную грантовую поддержку.

В 2022 году было реализовано более 300 социокультурных инициатив, которые направлены на развитие творческого и культурного наследия малых городов России. В течение года в региональных этапах были проведены отборы, очные и онлайн-обучения проектных команд. Федеральными мероприятиями программы стали Творческий хакатон и Дни единых действий, благодаря которым участники смогли поделиться своими идеями, а также разработать совместные инициативы. Программа «Пространство развития» смогла объединить в себе более 30 регионов России, а также новые субъекты РФ: Луганскую и Донецкую Народные Республики.

В рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, организатором которого выступит Федеральное агентство по делам молодежи. Участниками конкурса могут стать молодые люди от 14 до 35 лет, которые зарегистрировались на итоговый форум программы «Пространство развития». Максимальный размер грантовой поддержки – 500 000 рублей.

Также на итоговом форуме состоится слет местных организаций РСМ. Его участниками станут 200 лидеров молодежных объединений и НКО, в том числе руководители местных организаций РСМ из 27 регионов страны.

Церемония закрытия итогового форума программы «Пространство развития» и награждение победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов состоится 23 октября 2022 года в 17:00 по адресу г. Киров, ул. Володарского, 103А, Развлекательный центр «GAUDI».

В мероприятии примут участие: Машковцев Олег Александрович, заместитель Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Красноруцкий Павел Павлович, Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ; Шумайлова Светлана Витальевна, заместитель Председателя Правительства Кировской области.

Организаторами итогового форума программы «Пространство развития» выступают Российский Союз Молодежи, Правительство Кировской области, Министерство молодежной политик Кировской области, КОГАУ «Областной дворец молодежи» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Президентского фонда культурных инициатив, Фонда президентских грантов.