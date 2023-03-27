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Кинолог: визуальный контакт для домашней собаки не менее важен, чем для человека

27 марта 2023 20:13
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Избегать зрительного контакта нужно только с бездомными агрессивными собаками.

Визуальный контакт для домашней собаки не менее важен, чем для человека. Вопреки распространенному мнению об опасности зрительного контакта, домашние собаки, наоборот, страдают, если владелец не смотрит им в глаза. Об этом в понедельник, 27 марта, «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Прежде всего эксперт отметил, что собаки используют зрительный контакт для общения с людьми не так, как в общении с сородичами, где такого рода контакт представляет скорее угрожающий сигнал. Именно поэтому дикие собаки или бродячие собаки, не имеющие опыта общения с человеком, продолжают воспринимать пристальный человеческий взгляд как угрозу. Отсюда и происходит рекомендация «не смотреть в глаза собаке, иначе она нападет».

«Если вы внезапно решили пристально начать смотреть в глаза бездомной собаке, то она воспримет это как признак желания вступить с ней в контакт с вашей стороны. Дальнейшие ее реакции будут зависеть от того, воспринимает ли она вас как угрозу или она сыта, спокойна и вы ей неинтересны», — пояснил кинолог.

По его словам, при такой встрече есть три варианта развития событий. Первый — если человек неинтересен собаке и не воспринимается ею как угроза. Тогда животное установит зрительный контакт, а потом отведет взгляд и займется своими делами. Второй — если человек воспринимается как угроза, но собака не уверена в себе. Тогда животное отведет взгляд, подожмет хвост и уйдет. И третий — если человек воспринимается как угроза и собака уверена в своих силах. Животное может решить, что человек посягает на ее территорию, пищу или потомство. Собака начнет подаваться вперед, рычать и пытаться отогнать человека подальше. При этом она не отводит взгляд, контролируя поведение человека.

Последняя реакция собаки самая небезопасная, именно поэтому кинолог рекомендовал не настаивать на преднамеренном зрительном контакте с бездомными собаками, если вы не уверены в том, что сможете показаться собаке настолько грозным и сильным, чтобы испугать ее одним взглядом.

Говоря о домашних собаках, Голубев отметил, что высокая способность питомцев понимать минимальные нюансы человеческих жестов, движения тела и мимики позволяет им эффективно различать, какое из многочисленных и разнообразных социальных поведений человека направлено именно на них, а какое адресовано другому субъекту. При этом среди указательных сигналов наиболее важным и эффективным является зрительный контакт.

Таким образом, для домашней собаки зрительный контакт с человеком облегчает начало и упрощает поддержание взаимодействия, взгляд собаки и человека друг на друга усиливает установление дружеских отношений.

При общении с человеком собаки могут использовать до 20 различных поз и мимических сигналов. Они используют направление положения своего тела, мимику и взгляд для привлечения внимания к объекту или чередуют свой взгляд между целевым объектом и человеком, чтобы указать ему на местоположение желанного объекта. Общаясь с человеком, собаки демонстрируют постоянные направляющие сигналы, пока не получат удовлетворительного ответа со стороны владельца. Они также понимают, что необходимо корректировать сигнал, если их попытки не достигают цели.

«Именно поэтому зрительный контакт — важнейшее средство коммуникации собаки и ее владельца, а также важнейший инструмент при обучении разным действиям и командам, которым не строит пренебрегать», — заключил Голубев.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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