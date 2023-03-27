Кинолог: визуальный контакт для домашней собаки не менее важен, чем для человека

149

Визуальный контакт для домашней собаки не менее важен, чем для человека. Вопреки распространенному мнению об опасности зрительного контакта, домашние собаки, наоборот, страдают, если владелец не смотрит им в глаза. Об этом в понедельник, 27 марта, «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Прежде всего эксперт отметил, что собаки используют зрительный контакт для общения с людьми не так, как в общении с сородичами, где такого рода контакт представляет скорее угрожающий сигнал. Именно поэтому дикие собаки или бродячие собаки, не имеющие опыта общения с человеком, продолжают воспринимать пристальный человеческий взгляд как угрозу. Отсюда и происходит рекомендация «не смотреть в глаза собаке, иначе она нападет».

«Если вы внезапно решили пристально начать смотреть в глаза бездомной собаке, то она воспримет это как признак желания вступить с ней в контакт с вашей стороны. Дальнейшие ее реакции будут зависеть от того, воспринимает ли она вас как угрозу или она сыта, спокойна и вы ей неинтересны», — пояснил кинолог.

По его словам, при такой встрече есть три варианта развития событий. Первый — если человек неинтересен собаке и не воспринимается ею как угроза. Тогда животное установит зрительный контакт, а потом отведет взгляд и займется своими делами. Второй — если человек воспринимается как угроза, но собака не уверена в себе. Тогда животное отведет взгляд, подожмет хвост и уйдет. И третий — если человек воспринимается как угроза и собака уверена в своих силах. Животное может решить, что человек посягает на ее территорию, пищу или потомство. Собака начнет подаваться вперед, рычать и пытаться отогнать человека подальше. При этом она не отводит взгляд, контролируя поведение человека.

Последняя реакция собаки самая небезопасная, именно поэтому кинолог рекомендовал не настаивать на преднамеренном зрительном контакте с бездомными собаками, если вы не уверены в том, что сможете показаться собаке настолько грозным и сильным, чтобы испугать ее одним взглядом.

Говоря о домашних собаках, Голубев отметил, что высокая способность питомцев понимать минимальные нюансы человеческих жестов, движения тела и мимики позволяет им эффективно различать, какое из многочисленных и разнообразных социальных поведений человека направлено именно на них, а какое адресовано другому субъекту. При этом среди указательных сигналов наиболее важным и эффективным является зрительный контакт.

Таким образом, для домашней собаки зрительный контакт с человеком облегчает начало и упрощает поддержание взаимодействия, взгляд собаки и человека друг на друга усиливает установление дружеских отношений.

При общении с человеком собаки могут использовать до 20 различных поз и мимических сигналов. Они используют направление положения своего тела, мимику и взгляд для привлечения внимания к объекту или чередуют свой взгляд между целевым объектом и человеком, чтобы указать ему на местоположение желанного объекта. Общаясь с человеком, собаки демонстрируют постоянные направляющие сигналы, пока не получат удовлетворительного ответа со стороны владельца. Они также понимают, что необходимо корректировать сигнал, если их попытки не достигают цели.

«Именно поэтому зрительный контакт — важнейшее средство коммуникации собаки и ее владельца, а также важнейший инструмент при обучении разным действиям и командам, которым не строит пренебрегать», — заключил Голубев.

Фото: ru.freepik.com