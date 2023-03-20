Кинолог СИЗО-4  УФСИН СО Анастасия Генералова регулярно занимается с детьми, оставшимися без попечения родителей

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Кинолог СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова регулярно занимается с детьми, оставшимися без попечения родителей.



Сотрудница уголовно-исполнительной системы регулярно посещает Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» городского округа Тольятти. К большой радости мальчишек и девчонок Анастасия приходит со своими четвероногим подопечным – овчаркой.



Последний раз Анастасия и Алена Адоян (члены общества «Офицеры России) посетили этот центр со щенком бельгийской овчарки по кличке Старк. Программа посещения была насыщенной и содержательной. Детям показали фильм, рассказывающий о роли служебных собак в нашем государстве, их вкладе в Победу в Великой Отечественной войне.



Также познакомили с породами собак. Особое внимание уделили рассказу о породах собак у Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.



По договоренности с руководством центра, такие интересные и полезные встречи будут продолжены, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО