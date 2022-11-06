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Кинолог рассказал, что лай собаки имеет множество значений

6 ноября 2022 22:37
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Кинолог отметил, что диапазон проявления эмоций у каждой собаки свой.

Лай собаки — это естественный способ общения и имеет множество значений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Лай для собак — это естественный способ общения. С его помощью они выражают радость или недовольство, привлекают внимание или предупреждают об опасности. Разные породы по-своему склонны к лаю: есть очень шумные собаки, которые выражают лаем эмоции по любому поводу, а есть настоящие молчуны, от которых не услышишь даже тихого "гав", — сказал Голубев.

Он уточнил, что собаки используют лай — точно так же, как и вой — для общения. Так они налаживают контакт с другими животными, выражают свои эмоции и потребности. При этом кинолог отметил, что диапазон проявления эмоций у каждой собаки свой. Легковозбудимые и активные собаки на любой раздражитель могут отвечать лаем. Характер и частота лая в этом случае будут зависеть от темперамента, воспитания, активности и внимания со стороны хозяина и других членов семьи.

Кроме того, собака с помощью лая может выразить свой испуг. Чаще всего эту эмоцию выражают лаем робкие и пугливые питомцы. По словам Голубева, от таких собак можно услышать лай, когда они попадают в пугающую неизвестную обстановку, новое окружение или встречают любой другой раздражитель.

Также собака может начать выть или лаять от скуки, если с ней мало занимаются, а найти занятие самостоятельно у нее не получается. Таким образом питомец пытается привлечь к себе внимание, рассказал президент РКФ. Еще одной функцией лая может быть защита. Посторонний шум, незнакомые люди, посягательство на территорию, источник пищи или потомство может вызвать такую реакцию у питомца, отметил он.

Тем собаководам, чей питомец очень шумный и выражает почти все свои эмоции лаем, кинолог посоветовал в первую очередь разобраться в причинах такого поведения, чтобы понять, как его корректировать.

"Если собака лает из-за скуки, необходимо, во-первых, не забывать уделять внимание питомцу, включая в его жизнь дрессировку и активные игры, при этом дозируйте свое внимание, не потакайте навязчивости питомца, но не забывайте о своем четвероногом друге. Во-вторых, если собаке скучно, давайте ей возможность развлечь себя самостоятельно: для этого предлагайте ей игры-головоломки или развивающие игрушки, которые увлекут самостоятельной игрой", — отметил Голубев.

Он призвал не забывать о воспитании собаки даже хозяев самых крошечных компаньонов. Питомец должен знать основные команды, спокойно ходить на поводке, не бросаться с лаем на людей и других животных, подчеркнул кинолог. Если же самостоятельно разобраться в причинах пагубной привычки сложно, он посоветовал обратиться за помощью к специалисту. Подход должен быть квалифицированным и сугубо индивидуальным, чтобы не навредить любимцу.

 

Фото:   ru.freepik.com

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