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«КЭС-БАСКЕТ»: победителями стали девушки из села Хрящёвка и юноши из Новокуйбышевска

19 февраля 2024 17:19
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Чемпионат проходит при поддержке компании «Т Плюс».

В Самаре прошли финальные матчи регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Чемпионат проходит при поддержке компании «Т Плюс». Победителями этапа стали девушки из села Хрящёвка и юноши из новокуйбышевской школы №7.

В чемпионате Самарской области в сезоне 2023-2024 гг. приняли участие 394 команды юношей и девушек из 247 общеобразовательных организаций 43 муниципальных образований региона. Всего в проекте участвуют более 17 900 команд из 80-ти регионов.

Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев, заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по капитальному строительству и реализации инвестиций Андрей Евграфов и заместитель главного инженера Самарского филиала «Т Плюс» по тепловым сетям Дмитрий Кожин.

«Уверен, что для каждого участника Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» баскетбол – это не просто игра, это образ жизни. Занимаясь спортом, дети и подростки учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат, а также работать в команде. Они становятся более дисциплинированными и целеустремлёнными. За семнадцать лет выросло не одно поколение юных баскетболистов. Пусть профессиональными спортсменами стали немногие, но я уверен, что в сердце каждого участника Чемпионата навсегда сохранится место для лучшей игры с мячом», – отметил Дмитрий Кожин.

 

Фото:   Изображение от Freepik

Теги: Т ПЛЮС

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