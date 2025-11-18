Я нашел ошибку
Главные новости:
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кембриджский словарь назвал слово 2025 года

18 ноября 2025 17:59
129
Им стало прилагательное «парасоциальный».

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал «парасоциальный» словом года. Об этом 18 ноября сообщили на сайте словаря, пишут "Известия".

«Парасоциальный» — прилагательное, описывающее одностороннюю эмоциональную связь, которую испытывает человек с тем, кого он не знает лично. Это могут быть, например, персонажи книги, фильма, сериала и прочие. С распространением формирования в последнее время эмоциональной связи в сети, в том числе при общении с искусственным интеллектом (ИИ), слово переживает новый виток, отмечает университет.

Уточняется, что термин «парасоциальный» был введен двумя социологами Дональдом Хортоном и Ричардом Волом и с тех пор встречался преимущественно в академических текстах. Позже слово было включено в Кембриджский словарь, однако в сентябре 2025 значение слова «парасоциальное» обновили и включили в понятие возможность эмоциональной связи с ИИ.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
185
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
217
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
384
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
334
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1667
Весь список