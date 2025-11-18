Кембриджский словарь назвал слово 2025 года

129

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал «парасоциальный» словом года. Об этом 18 ноября сообщили на сайте словаря, пишут "Известия".

«Парасоциальный» — прилагательное, описывающее одностороннюю эмоциональную связь, которую испытывает человек с тем, кого он не знает лично. Это могут быть, например, персонажи книги, фильма, сериала и прочие. С распространением формирования в последнее время эмоциональной связи в сети, в том числе при общении с искусственным интеллектом (ИИ), слово переживает новый виток, отмечает университет.

Уточняется, что термин «парасоциальный» был введен двумя социологами Дональдом Хортоном и Ричардом Волом и с тех пор встречался преимущественно в академических текстах. Позже слово было включено в Кембриджский словарь, однако в сентябре 2025 значение слова «парасоциальное» обновили и включили в понятие возможность эмоциональной связи с ИИ.

Фото: freepik.com