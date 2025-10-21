Я нашел ошибку
Более 20 тысяч мальков рыб выпустили в Волгу в Самаре
В Тольятти гость со складным ножом напал на хозяина
Глава "Яндекс Такси" предупредил о рисках закона о локализации машин таксопарков
Метеоритный поток Ориониды будет хорошо виден во вторник, 21 октября
В Самаре проводят проверку из-за жалоб на плесень в завтраке у учащихся гимназии
28 новых саженцев елей высадили на Аллее дружбы народов в Самаре
Мобильное приложение «Госуслуги Дом» регулярно пополняется новыми возможностями
Потребление алкоголя в России сократилось до минимума с 1999 года
Каждый второй житель Самары получал неудачный свадебный подарок

21 октября 2025 09:45
109
Каждый второй житель Самары получал неудачный свадебный подарок

Каждый гость мечтает подарить на свадьбу что-то памятное и нужное. Но на деле далеко не все сюрпризы радуют молодоженов. SOKOLOV выяснил: почти каждый второй житель самары (44%) признается, что получал неудачный подарок на свадьбу, а еще треть (34%) хотя бы раз наблюдала такие ситуации у других.

Для самарцев наиболее неудачными категориями подарков оказываются сувениры без пользы — статуэтки или магнитики (29%), формальные и бюджетные подарки «для галочки» (27%), дублирующаяся техника — например, третий чайник или миксер (22%). Сюда же попали книги и диски «по вкусу дарителя» (19%) и неоднозначные предметы интерьера вроде ковров или картин (16%).

Большинство молодоженов в Самаре сохраняют улыбки на лицах и остаются вежливыми. Более половины (54%) принимают подарок с благодарностью, а затем убирают его подальше или передаривают. 30% немного расстраиваются, но не подают виду, и лишь 13% искренне радуются любому знаку внимания.

Почему ошибки повторяются? Чаще всего дарители ориентируются на собственный вкус, а не на предпочтения пары (31%). Еще 17% случаев связаны с отсутствием виш-листа или стоп-листа от молодоженов, 15% — с покупкой в последний момент, а 14% — с попыткой сэкономить.

Что действительно радует пары в Самаре? Безусловный лидер — деньги: их назвали удачным подарком 55% участников опроса. 34% считают такой вариант абсолютно нормальным и самым честным, а еще 42% согласятся на него, если просьба будет вежливо сформулирована.

Далее следуют сертификаты в магазины или на путешествия (37%), качественная бытовая техника (36%) и полезные вещи для дома по заранее оговоренному списку (33%). В топ-10 удачных подарков также вошли ювелирные украшения и часы, гаджеты, вещи для хобби, свадебное путешествие, предметы интерьера, выбранные парой, и коллективный подарок от нескольких людей.

Две трети опрошенных самарцев уверены: виш-лист или стоп-лист для гостей — решение, которое упрощает выбор для всех сторон. 38% называют такие списки удобными и честными, 27% поддерживают формат желаемых подарков. В стоп-лист жителей города попали алкоголь для непьющих (28%), сувениры и статуэтки (26%), домашние животные (27%), книги и диски (24%).

Интересно, что объединение усилий гости воспринимают положительно. Каждый третий житель Самары (35%) поддерживает идею коллективного подарка, если он согласован с парой, 29% уверены, что дорогая вещь лучше десятка мелочей. В итоге для 34% важнее всего практичность и польза подарка, для 23% — эмоции и впечатления, для 18% — красота и символичность. А стоимость оказалась на последнем месте — ее выделили только 7%.

 

