Каждый второй самарец – за четырёхдневку

111

Идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживает каждый второй самарец. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Каждый второй самарец (51%) поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 28%.



Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников 4-дневки: если среди опрошенных до 34 лет их 56%, то среди старшего поколения — только 35%. Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. в месяц (42%). Женщинам мысль о трех выходных нравится больше, чем мужчинам (54% против 44% соответственно).



Среди горожан, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 61% уверены, что смогли бы выполнить за 4 рабочих дня столько же работы, сколько и за 5. Не справился бы с такой задачей каждый пятый (22%).



Готовность больше успевать женщины выражают чаще мужчин (67% против 60%). Тех, кто способен уложить все рабочие дела в 4 дня дела, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди старшего поколения (70% против 55%).



День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 28% горожан готовы тратить на семью, каждый четвертый (24%) — на отдых, а 15% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Подработку на освободившееся время нашел бы каждый седьмой (13%), домашними делами занялся бы каждый девятый (11%), а личными вопросами — каждый одиннадцатый (9%). По 6% опрошенных потратили бы дополнительный выходной на активный отдых и на хобби, по 3% — на путешествия и здоровье, по 1% — на чтение книг и походы в театры и музеи. Другие варианты назвали 3% горожан: упоминалось ведение блогов, компьютерные игры, уход за собой, встречи с друзьями, написание книг и проч.



Тех, кто потратил бы освободившийся день на семью, домашние дела и хобби, больше среди женщин, а тех, кто предпочел бы заняться саморазвитием и найти подработку, — среди мужчин.



Время проведения: 18—26 июля 2023 года