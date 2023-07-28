Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
В Самаре пройдут соревнования по вольной борьбе
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.02
-0.03
EUR 100.22
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй самарец – за четырёхдневку

28 июля 2023 10:50
111
Каждый второй самарец – за четырёхдневку

Идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживает каждый второй самарец. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Каждый второй самарец (51%) поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 28%.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников 4-дневки: если среди опрошенных до 34 лет их 56%, то среди старшего поколения — только 35%. Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. в месяц (42%). Женщинам мысль о трех выходных нравится больше, чем мужчинам (54% против 44% соответственно).

Среди горожан, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 61% уверены, что смогли бы выполнить за 4 рабочих дня столько же работы, сколько и за 5. Не справился бы с такой задачей каждый пятый (22%).

Готовность больше успевать женщины выражают чаще мужчин (67% против 60%). Тех, кто способен уложить все рабочие дела в 4 дня дела, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди старшего поколения (70% против 55%).

День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 28% горожан готовы тратить на семью, каждый четвертый (24%) — на отдых, а 15% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Подработку на освободившееся время нашел бы каждый седьмой (13%), домашними делами занялся бы каждый девятый (11%), а личными вопросами — каждый одиннадцатый (9%). По 6% опрошенных потратили бы дополнительный выходной на активный отдых и на хобби, по 3% — на путешествия и здоровье, по 1% — на чтение книг и походы в театры и музеи. Другие варианты назвали 3% горожан: упоминалось ведение блогов, компьютерные игры, уход за собой, встречи с друзьями, написание книг и проч.

Тех, кто потратил бы освободившийся день на семью, домашние дела и хобби, больше среди женщин, а тех, кто предпочел бы заняться саморазвитием и найти подработку, — среди мужчин.

Время проведения: 18—26 июля 2023 года

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
458
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
2120
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
433
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
320
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
487
Весь список