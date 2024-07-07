Я нашел ошибку
Главные новости:
Машина, гараж и дом горели в Ставропольском районе
Машина, гараж и дом горели в Ставропольском районе
В российском регионе зафиксировали новые случаи отравления роллами из службы доставки
В российском регионе зафиксировали новые случаи отравления роллами из службы доставки
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
Две женщины в Самаре пострадали в ДТП
Две женщины в Самаре пострадали в ДТП
Каждый второй самарец считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру
Каждый второй самарец считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру
Окончание выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметили масштабным концертом
Окончание выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметили масштабным концертом
в Самарской областной детской библиотеке пройдет увлекательный литературный праздник
В Самарской областной детской библиотеке пройдет увлекательный литературный праздник
В Самаре сгорел микроавтобус ГАЗель
В Самаре сгорел микроавтобус ГАЗель
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
0.01
EUR 95.57
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй самарец считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру

7 июля 2024 12:47
134
Каждый второй самарец считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и менеджеры по персоналу из города.

30% работодателей в Самаре считают, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников. Каждый четвёртый утверждает, что влюблённость положительно сказывается на трудоспособности, а 15% — что отрицательно.

Сотрудники чаще говорят о том, что зависимость между влюбленностью и результатами работы существует. Каждый второй горожанин считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру: 4 из 10 респондентов (38%) уверены, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 12% отмечают, что скорее способствует. 31% опрошенных считает, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе.

Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят ещё больше горожан: 55% опрошенных отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 9% — что скорее препятствуют. 23% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

Если о том, что счастливая любовь помогает строить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины, то вот мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, популярнее среди женщин. Мужчины же чаще убеждены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.

 

Время проведения: 24 июня — 4 июля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
45% самарцев считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки
05 июля 2024, 10:00
45% самарцев считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки
Профессиональный рост на работе чаще всего отмечают программисты, юристы и врачи. Общество
278
В Самаре те, кто студентом жил в общежитии, сейчас зарабатывают больше
04 июля 2024, 12:29
В Самаре те, кто студентом жил в общежитии, сейчас зарабатывают больше
Каждый третий самарец с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе. Общество
360
Самарцы хотели бы проводить в пути на работу не более 18 минут в день
04 июля 2024, 09:43
Самарцы хотели бы проводить в пути на работу не более 18 минут в день
В Самаре, как и в 2020 году, горожане предпочитают добираться до работы на автомобиле. Общество
372
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
7 июля 2024  13:07
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
112
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности
6 июля 2024  12:01
В Самарской области отметят День семьи, любви и верности
742
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
2012
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе где посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро».
5 июля 2024  21:00
Глава региона поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей
624
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
5 июля 2024  11:57
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
393
Весь список