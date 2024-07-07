Каждый второй самарец считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и менеджеры по персоналу из города.

30% работодателей в Самаре считают, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников. Каждый четвёртый утверждает, что влюблённость положительно сказывается на трудоспособности, а 15% — что отрицательно.



Сотрудники чаще говорят о том, что зависимость между влюбленностью и результатами работы существует. Каждый второй горожанин считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру: 4 из 10 респондентов (38%) уверены, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 12% отмечают, что скорее способствует. 31% опрошенных считает, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе.



Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят ещё больше горожан: 55% опрошенных отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 9% — что скорее препятствуют. 23% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.



Если о том, что счастливая любовь помогает строить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины, то вот мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, популярнее среди женщин. Мужчины же чаще убеждены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.

Время проведения: 24 июня — 4 июля 2024 года