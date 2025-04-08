Каждый второй самарец поддерживает идею разрешить несовершеннолетним работать в выходные во время каникул

Я нашел ошибку
Главные новости:
Разработанная в СамГМУ методика уже успешно применяется в Клиниках университета для лечения пациентов с множественной миеломой.
СамГМУ запатентовал уникальную методику лечения онкозаболеваний с использованием натуральных клеток-киллеров
В экспозиции будут представлены многочисленные визуальные материалы, посвящённые главным событиям отечественной космонавтики и ракетостроения.
В СОУНБ откроется выставка, посвящённая отечественному ракетостроению
Материалы адаптированы для учеников разного возраста: для 1 – 4 классов, для 5 – 8 классов и для 9 – 11 классов.
VK расскажет школьникам Самарской области о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников
Весна — время обновлений, прогулок и ярких впечатлений, а сохранить и делиться важными моментами позволит новенький смартфон.
Заряди весну выгодой в билайне: соберите свой весенний комплект со смартфоном, аксессуаром и оплаченной связью
Рособрнадзор заявил о необходимости альтернативы ЕГЭ для его отмены
Рособрнадзор заявил о необходимости альтернативы ЕГЭ для его отмены
В УФСИН опровергли сообщения о фуршете в честь выхода Ефремова по УДО
В УФСИН опровергли сообщения о фуршете в честь выхода Ефремова по УДО
В рамках фестиваля в Самаре гостям театра рассказали секреты профессии артиста балета
В рамках фестиваля в Самаре гостям театра рассказали секреты профессии артиста балета
В Самаре в преддверии Дня космонавтики пройдет встреча «Космос: вчера, сегодня, завтра и всегда»
В Самаре в преддверии Дня космонавтики пройдет встреча «Космос: вчера, сегодня, завтра и всегда»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.19
1.91
EUR 94.77
1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для юных самарцев в музее "Заварка" пройдет мастер-класс от мастерской «Столярник»
В Самаре пройдет лекция «Лучше поздно, чем никогда: история самарской конки»
В Самаре в Музее Алабина пройдет экскурсия «Космический масштаб»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй самарец поддерживает идею разрешить несовершеннолетним работать в выходные во время каникул

8 апреля 2025 11:59
153
Каждый второй самарец поддерживает идею разрешить несовершеннолетним работать в выходные во время каникул

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из города.

Госдума приняла законопроект, разрешающий работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул подростков 14—17 лет. Раньше это было возможно только в творческих профессиях. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Как самарцы относятся к этой инициативе? 55% опрошенных поддержали законопроект: «Думаю, это правильно. Потому что несовершеннолетних как раз-таки охотно принимают те компании, которые работают без выходных, например, кафе и развлекательные центры».

Каждый четвертый (24%) выступил против: «Это большая нагрузка для неокрепшего организма. Будут злоупотреблять и работать все лето без отдыха, чтобы заработать больше».

Активнее всего законопроект поддержали молодые люди до 35 лет: среди них уровень одобрения достиг 58%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 48%. Уровень поддержки инициативы парламентариев среди родителей подростков выше: 67% из них одобряют нововведения в ТК РФ.
 

По данным SuperJob, в целом по стране, сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, только на стажировки брал 1 из 10 работодателей.

Интерес к трудоустройству среди несовершеннолетних также растет. Так, за последний год количество резюме несовершеннолетних в России увеличилось на 13–15%. Первопричина — демографическая, численность молодежи на рынке труда начинает прирастать. Однако количество вакансий для подростков, согласно данным SuperJob, пока сильно не изменилось (+7% за год в целом по РФ) — строгие государственные требования к охране труда остаются серьезным ограничением для работодателей.

SuperJob проанализировал отклики работодателей на резюме соискателей 14—17 лет и определил топ-5 профессий, на которые чаще всего рассматривали несовершеннолетних соискателей за последний месяц, а также определил топ-5 позиций на неполную занятость, наиболее востребованных у несовершеннолетних соискателей (14—17 лет) в марте 2025 (в порядке убывания, данные по России в целом):

Топ-5 профессий, на которые работодатели чаще всего рассматривали резюме несовершеннолетних соискателей

Топ-5 позиций на неполную занятость, наиболее востребованных у несовершеннолетних соискателей

юношей

девушек

юношей

девушек

Продавец / кассир

Продавец / кассир

Сборщик заказов / упаковщик / комплектовщик

Продавец / кассир

Оператор call-центра

Помощник повара

Продавец / кассир

Сборщик заказов / упаковщик / комплектовщик

Менеджер по продажам / по работе с клиентами

Сборщик заказов / упаковщик / комплектовщик

Курьер

Оператор call-центра

Сборщик заказов / упаковщик / комплектовщик

Уборщик

Оператор call-центра

Сотрудник предприятия быстрого питания

Курьер

Курьер

Сотрудник предприятия быстрого питания

Менеджер по продажам / по работе с клиентами


 

Время проведения: 1—4 апреля 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
42% россиянок сталкивались с проблемами в зачатии
07 апреля 2025, 12:41
42% россиянок сталкивались с проблемами в зачатии
21% респондентов сообщили, что явно ощущали общественное давление в период «без детей».   Общество
368
46% самарцев никогда не дают денег взаймы
07 апреля 2025, 09:24
46% самарцев никогда не дают денег взаймы
Родственнику готовы одолжить в среднем 19 000 рублей. Общество
246
Самарцы рассказали, на что копят деньги
06 апреля 2025, 11:06
Самарцы рассказали, на что копят деньги
Каждый пятый самарец назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить». Общество
745
В центре внимания
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
171
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
645
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
384
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
336
Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района
7 апреля 2025  09:52
Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района
306
Весь список