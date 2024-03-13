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Каждый второй самарец не готов снижать зарплатные ожидания ради удаленки

13 марта 2024 12:44
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Каждый второй самарец не готов снижать зарплатные ожидания ради удаленки

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары, имеющие желание и потенциальную возможность работать удаленно.

49% самарцев не хотят уменьшать свои зарплатные ожидания ради удаленки. «Всегда надо идти только вперёд, и никогда не соглашаться на меньшее»; «Объем работы же не снижается, зачем снижать самостоятельно стоимость своего труда. Категорично нет!» — комментируют респонденты. Потерять до 5% зарплаты ради хоум-офиса готов каждый шестой (17% опрошенных). Снизить ожидания на 10% — каждый девятый (11%). Зарабатывать на 15% меньше готовы согласиться 7%. Потерять пятую часть заработка — 5%, четвертую часть заработка — только 1%.

Число тех, кто не пойдет на снижение зарплатных ожиданий, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Время проведения: 22 февраля — 7 марта 2024 года

Теги: Опрос

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