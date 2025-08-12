Я нашел ошибку
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Каждый третий самарский родитель не ограничивает ребёнка в использовании гаджетов

12 августа 2025 10:17
Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование среди самарских родителей, в ходе которого выяснила, как они относятся к использованию гаджетов детьми
Согласно опросу, каждый третий родитель (33%) не ограничивает детей в пользовании смартфонами, планшетами и ноутбуками и не видят в этом ничего плохого. Чуть больше (39%) стараются контролировать время, которое ребенок проводит за экраном. 18% говорят о том, что их ребенок равнодушен к гаджетам и ему интереснее реальный мир. Еще 3% используют гаджеты как поощрение или наказание, а 7% придерживаются строгой позиции и запрещают гаджеты полностью.

Однако полностью исключить конфликты из-за гаджетов удаётся не всем. Каждый седьмой родитель (13%) признаётся, что ссоры из-за гаджетов происходят постоянно и договориться с ребенком сложно. У 39% такие споры бывают, но удается найти компромисс (ограничить экранное время и строго договориться о том, зачем гаджет будет использован). 48% утверждают, что тема гаджетов в их семье никогда не становилась поводом для споров.

«Цифровой детокс невозможен без диалога. Дети растут в среде, где технологии неотъемлемая часть жизни. Вместо полного запрета гаджетов лучше договариваться о разумных правилах и предлагать альтернативы: прогулки, занятия, которые действительно увлекают. Важно помнить, что гаджеты – это не только игры и развлечение, но и возможность для обучения: через смартфон или планшет ребёнок может заниматься с онлайн-репетитором, учить языки, развивать полезные навыки. Мы, как взрослые, тоже подаем пример: если родители всё время в телефоне, ребёнок не поверит в ценность цифрового детокса», — отмечает Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.

Самарские дети чаще всего проводят в интернете 1-2 часа в день
12 августа 2025, 10:47
Больше всего времени самарские дети уделяют в интернете видеохостингам. Общество
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
11 августа 2025, 12:41
Идеальный первый учитель в представлении родителей первоклассников — это женщина в возрасте 30—40 лет. Образование
каждый пятый житель Самары ежеквартально делает ревизию ненужных вещей
11 августа 2025, 12:13
У 8 из 10 жителей Самары дома есть ненужные вещи, и большинство старается регулярно от них избавляться. Общество
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
