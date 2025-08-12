Каждый третий самарский родитель не ограничивает ребёнка в использовании гаджетов

116

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование среди самарских родителей, в ходе которого выяснила, как они относятся к использованию гаджетов детьми

Согласно опросу, каждый третий родитель (33%) не ограничивает детей в пользовании смартфонами, планшетами и ноутбуками и не видят в этом ничего плохого. Чуть больше (39%) стараются контролировать время, которое ребенок проводит за экраном. 18% говорят о том, что их ребенок равнодушен к гаджетам и ему интереснее реальный мир. Еще 3% используют гаджеты как поощрение или наказание, а 7% придерживаются строгой позиции и запрещают гаджеты полностью.

Однако полностью исключить конфликты из-за гаджетов удаётся не всем. Каждый седьмой родитель (13%) признаётся, что ссоры из-за гаджетов происходят постоянно и договориться с ребенком сложно. У 39% такие споры бывают, но удается найти компромисс (ограничить экранное время и строго договориться о том, зачем гаджет будет использован). 48% утверждают, что тема гаджетов в их семье никогда не становилась поводом для споров.

«Цифровой детокс невозможен без диалога. Дети растут в среде, где технологии неотъемлемая часть жизни. Вместо полного запрета гаджетов лучше договариваться о разумных правилах и предлагать альтернативы: прогулки, занятия, которые действительно увлекают. Важно помнить, что гаджеты – это не только игры и развлечение, но и возможность для обучения: через смартфон или планшет ребёнок может заниматься с онлайн-репетитором, учить языки, развивать полезные навыки. Мы, как взрослые, тоже подаем пример: если родители всё время в телефоне, ребёнок не поверит в ценность цифрового детокса», — отмечает Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.