Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Самарцы рассказали, в каком жилье мечтают жить

7 октября 2025 11:32
144
Самарцы рассказали, в каком жилье мечтают жить

В опросе SuperJob приняли участие респонденты из города.

45% экономически активных самарцев мечтают жить в собственном доме: «У меня собаки»; «Всегда хотел!» 1—5 этажи многоквартирных домов привлекательны для 18%, 6—10 этажи — для 17%, 11—15 этажи — для 5% опрошенных. На 16—20 этажах или на 21-м и выше хотели бы иметь жилье по 4% респондентов. Еще 9% все равно, где жить.


Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Небольшие расхождения наблюдаются в выборе высотных этажей: мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант «21 этаж и выше», а женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й: «Не люблю долго ехать на лифте».

Молодежь до 35 лет реже остальных хотела бы жить на 1—5 этаже. С возрастом тяга к жизни в собственном доме усиливается. Респонденты старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению.
 

Время проведения: 1—3 октября 2025 года

