59% самарцев получают поздравления с профессиональными праздниками на работе

В опросе SuperJob приняли участие респонденты, имеющие опыт работы.



В Самаре 59% представителей экономически активного населения получают поздравления с профессиональными праздниками на работе. 32% респондентов — нет.



Причем женщин поздравляют значительно чаще, чем мужчин (68 и 49% соответственно). А горожан зрелого возраста с большим профессиональным стажем чаще, чем молодежь (64 и 54%).



Чаще всего поздравляют представителей социально значимых профессий, связанных с заботой о людях. Абсолютными лидерами являются воспитатели (90%), врачи (87%), учителя (84%) и медицинские сестры (80%). Творческие, креативные и IT-специальности — дизайнеры (32%), маркетологи (34%) и программисты (35%) — получают поздравления реже всех. Таким образом, традиция празднования активнее соблюдается в бюджетной сфере и слабее в коммерческих (особенно, в технологических) отраслях.

Время проведения: 22 сентября — 2 октября 2025 года