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Каждый третий самарец мечтает о внедорожнике

29 марта 2023 11:37
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Каждый третий самарец мечтает о внедорожнике

Вместительность (47%), возможность путешествий (30%) и психологическая удовлетворенность от покупки (19%) — основные правила, которыми руководствуются самарцы при поиске желанного автомобиля. По данным Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и платформы для продажи и покупки автомобилей Авито Авто, чаще всего автолюбители города отказываются от приобретения машины мечты из-за отсутствия сервисных центров, страха попасть в ДТП и вероятности полного разорения после покупки.

Большинство самарцев признались, что владеют одним автомобилем, но мечтают о совершенно другом (92%). Приобрести такую машину уже удалось лишь 5% опрошенных. Оправданием для покупки чаще всего становится вместительность автомобиля (47%), возможность регулярных авто-путешествий (30%) и чувство психологической полноценности, при обладании такой машиной (19%).

В топ-5 причин для покупки нового авто также вошли необходимость иметь автомобиль “выходного дня” (12%), чтобы обращать на себя внимание окружающих, и возможность пересесть с общественного транспорта на личный (9%).

Самыми популярными у самарцев стали внедорожники — о них мечтает каждый третий (36%). 15% не отказались бы пересесть на седан, а вместительный семейный автомобиль кажется необходимостью для 14% респондентов. В топ-5 также вошли электромобили (6%) и спорткары (4%).

«На Авито Авто представлен широкий выбор автомобилей – новых и с пробегом. Широкая матрица предложения позволяет найти автомобиль, соответствующий индивидуальным потребностям, по привлекательной цене. Так, на Авито Авто продаются экземпляры в возрасте до 3-х лет, которые могут стать альтернативой авто из салона: такие автомобили обладают современными характеристиками, часто находятся в отличном состоянии. Сейчас на платформе размещено более 140 тысяч объявлений о продаже “трехлеток”. Кроме того, продолжает расти популярность услуги по ввозу авто из-за рубежа: количество соответствующих объявлений на платформе в январе-феврале 2023 года выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отмечает Вадим Иванов, директор онлайн-платформы Авито Авто.

Интересно, что, чаще всего, самарцы отказываются от покупки автомобиля мечты из-за возможного отсутствия доступа к сервисным центрам и запчастям (31%). Больше всех этого боятся жители Москвы (32% ответов в городе). На втором месте по опасности стоит вероятность повредить машину в ДТП (28%). Этот страх чаще всего входит в топ-3 у жителей Омска (38%) и Челябинска (29%). Замыкает тройку полное разорение после покупки (28%), этого чаще всего опасаются жители Нижнего Новгорода (37%) и Казани (35%). Самарцев, в том числе, пугает вероятность легко сломать автомобиль при поездках по дорогам в своем регионе (15%), отсутствие инфраструктуры для такого типа машин (9%) и опасность стать мишенью для преступников (8%).

Преодолеть все эти страхи и решиться на приобретение машины, о которой грезят, пока не готовы 72% самарцев. Тем не менее, каждый четвертый (28%) считает, что сможет побороть свои опасения в ближайшее время. Для этого машину планируют надежно защищать от любых невзгод. Как правило, самой надежной защитой машины мечты от всех страхов самарцы считают каско с “полным покрытием” или от всех видов рисков (61%). Для 24% избавиться от страха поможет покупка гаража, а 19% — установка камеры видеонаблюдения за авто. 

«Больше всего автовладельцев пугают проблемы доступа к сервисным центрам и запчастям. При этом есть отличный инструмент для сохранения спокойствия – продленная гарантия, это полис, который продлевает срок стандартной заводской гарантии на автомобиль на один год. Рост спроса на продленную гарантию к концу прошлого года составил 67%. Если по каско оплачивается ремонт после ДТП, то продленная гарантия защищает от поломки двигателя, коробки передач и так далее» — комментирует вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

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