Каждый третий самарец хотел бы получить в подарок на Новый год старинную или сувенирную монету

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Каждый третий житель Самары хотел бы получить в подарок на Новый год старинную или сувенирную монету, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. Респонденты считают их оригинальным презентом и ценностью, стоимость которой со временем будет расти.

Людям, которые что-то коллекционируют, одновременно и просто и сложно делать подарки. Почти половина самарцев (47%) отмечают, что им тяжело найти что-то стоящее для настоящего ценителя. Каждый пятый, наоборот, полагает, что такое увлечение сильно упрощает выбор подарка для коллекционера. Каждый седьмой (14%) утверждает, что сам что-то коллекционирует, а друзья с удовольствием пользуются этим при выборе подарка.

Четверть опрошенных считают, что сувенирные и антикварные монеты — это оригинальный и запоминающийся подарок. Еще 15% отмечают, что это ликвидный актив, который стабильно растет в цене. То есть дарить близким на Новый год они собираются не просто символ, но реальное финансовое благополучие.

Нумизматикой сейчас серьезно увлекаются 20% опрошенных самарцев. Однако старинные или сувенирные монеты преподносят не только настоящим коллекционерам. 17% респондентов вспоминают, что им клали под елку новогодние сувенирные монеты, каждый пятый дарил монеты друзьям, считая их “прикольным сувениром” к празднику. 32% опрошенных говорят, что хотели бы получить старинные деньги на Новый год.

Продажи старинных и сувенирных монет на Ozon в Самаре и Самарской области в декабре 2021 года выросли на 54% год к году. Самыми популярными стали набор монет, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, 25-рублевая монета “60 лет первому полету человека в космос” и 25-рублевая монета "Самоотверженный труд медицинских работников".

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