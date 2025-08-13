Каждый третий россиянин тратит на питомца от двух до четырех тысяч рублей в месяц

133

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с исследовательской компанией «ОнИн» провели опрос среди владельцев домашних животных, чтобы выяснить, что, где и как россияне чаще всего покупают для своих питомцев, а также сколько тратят на зоотовары в разных регионах страны.

Сколько питомцев у россиян

Половина россиян (49%) держит одного питомца, 27% — двух животных, 11% — трёх и 13% — четырёх и более. Чаще четырёх и более питомцев заводят женщины — 16% против 10% среди мужчин, тогда как мужчины чаще ограничиваются одним питомцем — 54% против 44% среди женщин.

Тюмень стала абсолютным лидером по количеству питомцев в семье: 21% опрошенных имеют четырёх и более животных. Высокие значения также зафиксированы в Казани, Ростове-на-Дону и Москве — по 17%. Наименьшая доля отмечена в Новосибирске (3%), Воронеже (8%) и Санкт-Петербурге (9%).

Интересно, что максимальное количество домашних животных заводит молодежь в возрасте 18–24 лет: 15% имеют четырёх и более животных, а 14% — трёх.

Каких домашних животных выбирают россияне

Кошек преимущественно заводят женщины — их среди владельцев 85%. А мужчины чаще выбирают необычных питомцев: например, рыбок (12% против 9% у женщин) и черепах (5% против 3%).

Самая высокая доля владельцев кошек — среди людей 55–65 лет (91%). Собаки популярны у респондентов 25–44 лет (до 44%). Грызунов нередко выбирают опрошенные в возрасте 18–24 лет (9%) и 25–34 лет (7%), кроликов держат 6% участников опроса в возрасте 18–24 лет.

Выбор питомцев заметно различается в зависимости от региона. Кошек больше всего держат в Казани (94%) и Новосибирске (89%), собак — в Ростове-на-Дону (57%) и Тюмени (49%). Птицы лидируют по популярности в Тюмени (13%), Самаре и Воронеже (по 11%). Рыбок предпочитают в Тюмени (16%) и Новосибирске (15%).

Кто заботится о питомцах дома

Половина россиян (49%) ухаживает за питомцами самостоятельно. Ещё 43% делят заботу между всеми членами семьи. Женщины чаще берут уход на себя — так делают 56% против 42% среди мужчин. Мужчины, напротив, чаще предпочитают распределять обязанности: 49% из них делят заботу с близкими, тогда как среди женщин этот вариант выбирают 38%.

Различия между регионами тоже заметны. В Тюмени и Ростове-на-Дону больше людей ухаживают за питомцами самостоятельно — 62% и 57%. А в Казани и Екатеринбурге заботу чаще делят между всеми членами семьи — так ответили 56% и 47% респондентов.

Портрет потребителя зоотоваров

34% россиян тратят на одного питомца от 2000 до 4000 рублей в месяц, 30% — менее 2000 рублей, 18% — от 4000 до 5000 рублей. 3% тратят свыше 7000 рублей.

Главная статья расходов — корм. Это подтверждают и опросы, и данные аналитиков Купера: его покупают 95% владельцев, а доля в заказах категории зоотоваров превышает 81%. На втором месте — наполнители (57% покупателей, почти 9% заказов), на третьем — лакомства (56% и около 4% соответственно).

Игрушки и средства ухода приобретают 32% владельцев, чаще женщины и молодёжь. Витамины — 38%, одежду и аксессуары — всего 7%. Среди лакомств популярны мясные палочки, снеки с птицей и мягкие угощения для дрессировки.

Также востребованы продукты с функцией очистки зубов и витаминные добавки для поддержания иммунитета.

Места покупки распределились почти поровну: по 27% выбирают офлайн-зоомагазины и маркетплейсы, 23% — супермаркеты, 11% — онлайн-зоомагазины. В Екатеринбурге, Казани и Ростове лидируют маркетплейсы, в Москве и Воронеже — традиционные магазины.

Большинство (64%) готовы пробовать новые бренды, но делают это нечасто. 32% стабильно покупают одни и те же марки, и лишь 5% сознательно экспериментируют. Мужчины чаще придерживаются проверенных брендов (34%), женщины чаще готовы к новому (65%). Наибольшую приверженность демонстрирует молодёжь 18–24 лет: 39% всегда выбирают привычные продукты.

В Нижнем Новгороде (36%) и Краснодаре (35%) особенно заметна лояльность к знакомым брендам, тогда как в Екатеринбурге самая высокая доля тех, кто регулярно пробует новинки — 12%.

**Опрос проходил с 27 июня по 9 июля 2025 года, охват составил 1200 пользователей в возрасте от 18 до 66 лет.