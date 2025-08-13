Каждый третий россиянин тратит на питомца от двух до четырех тысяч рублей в месяц

Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый третий россиянин тратит на питомца от двух до четырех тысяч рублей в месяц

13 августа 2025 11:21
133
Каждый третий россиянин тратит на питомца от двух до четырех тысяч рублей в месяц

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с исследовательской компанией «ОнИн» провели опрос среди владельцев домашних животных, чтобы выяснить, что, где и как россияне чаще всего покупают для своих питомцев, а также сколько тратят на зоотовары в разных регионах страны.

Сколько питомцев у россиян

Половина россиян (49%) держит одного питомца, 27% — двух животных, 11% — трёх и 13% — четырёх и более. Чаще четырёх и более питомцев заводят женщины — 16% против 10% среди мужчин, тогда как мужчины чаще ограничиваются одним питомцем — 54% против 44% среди женщин.

Тюмень стала абсолютным лидером по количеству питомцев в семье: 21% опрошенных имеют четырёх и более животных. Высокие значения также зафиксированы в Казани, Ростове-на-Дону и Москве — по 17%. Наименьшая доля отмечена в Новосибирске (3%), Воронеже (8%) и Санкт-Петербурге (9%).

Интересно, что максимальное количество домашних животных заводит молодежь в возрасте 18–24 лет: 15% имеют четырёх и более животных, а 14% — трёх.

Каких домашних животных выбирают россияне

Кошек преимущественно заводят женщины — их среди владельцев 85%. А мужчины чаще выбирают необычных питомцев: например, рыбок (12% против 9% у женщин) и черепах (5% против 3%).

Самая высокая доля владельцев кошек — среди людей 55–65 лет (91%). Собаки популярны у респондентов 25–44 лет (до 44%). Грызунов нередко выбирают опрошенные в возрасте 18–24 лет (9%) и 25–34 лет (7%), кроликов держат 6% участников опроса в возрасте 18–24 лет.

Выбор питомцев заметно различается в зависимости от региона. Кошек больше всего держат в Казани (94%) и Новосибирске (89%), собак — в Ростове-на-Дону (57%) и Тюмени (49%). Птицы лидируют по популярности в Тюмени (13%), Самаре и Воронеже (по 11%). Рыбок предпочитают в Тюмени (16%) и Новосибирске (15%).

Кто заботится о питомцах дома

Половина россиян (49%) ухаживает за питомцами самостоятельно. Ещё 43% делят заботу между всеми членами семьи. Женщины чаще берут уход на себя — так делают 56% против 42% среди мужчин. Мужчины, напротив, чаще предпочитают распределять обязанности: 49% из них делят заботу с близкими, тогда как среди женщин этот вариант выбирают 38%.

Различия между регионами тоже заметны. В Тюмени и Ростове-на-Дону больше людей ухаживают за питомцами самостоятельно — 62% и 57%. А в Казани и Екатеринбурге заботу чаще делят между всеми членами семьи — так ответили 56% и 47% респондентов.

Портрет потребителя зоотоваров

34% россиян тратят на одного питомца от 2000 до 4000 рублей в месяц, 30% — менее 2000 рублей, 18% — от 4000 до 5000 рублей. 3% тратят свыше 7000 рублей. 

Главная статья расходов — корм. Это подтверждают и опросы, и данные аналитиков Купера: его покупают 95% владельцев, а доля в заказах категории зоотоваров превышает 81%. На втором месте — наполнители (57% покупателей, почти 9% заказов), на третьем — лакомства (56% и около 4% соответственно).

Игрушки и средства ухода приобретают 32% владельцев, чаще женщины и молодёжь. Витамины — 38%, одежду и аксессуары — всего 7%. Среди лакомств популярны мясные палочки, снеки с птицей и мягкие угощения для дрессировки.

Также востребованы продукты с функцией очистки зубов и витаминные добавки для поддержания иммунитета.

Места покупки распределились почти поровну: по 27% выбирают офлайн-зоомагазины и маркетплейсы, 23% — супермаркеты, 11% — онлайн-зоомагазины. В Екатеринбурге, Казани и Ростове лидируют маркетплейсы, в Москве и Воронеже — традиционные магазины.

Большинство (64%) готовы пробовать новые бренды, но делают это нечасто. 32% стабильно покупают одни и те же марки, и лишь 5% сознательно экспериментируют. Мужчины чаще придерживаются проверенных брендов (34%), женщины чаще готовы к новому (65%). Наибольшую приверженность демонстрирует молодёжь 18–24 лет: 39% всегда выбирают привычные продукты.

В Нижнем Новгороде (36%) и Краснодаре (35%) особенно заметна лояльность к знакомым брендам, тогда как в Екатеринбурге самая высокая доля тех, кто регулярно пробует новинки — 12%.

 

**Опрос проходил с 27 июня по 9 июля 2025 года, охват составил 1200 пользователей в возрасте от 18 до 66 лет.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
20% самарцев считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника
13 августа 2025, 09:48
20% самарцев считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника
Среди представителей компаний 56% уверены, что закон защищает работника, и лишь 8% — работодателя. Общество
157
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
12 августа 2025, 12:14
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Дополнительным функционалом 35—45-летних сотрудников работодатели нагружают активнее, те, в свою очередь, чаще требуют доплаты. Общество
291
Самарские дети чаще всего проводят в интернете 1-2 часа в день
12 августа 2025, 10:47
Самарские дети чаще всего проводят в интернете 1-2 часа в день
Больше всего времени самарские дети уделяют в интернете видеохостингам. Общество
296
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
Весь список