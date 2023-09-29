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Каждый третий ребёнок делает спонтанные покупки

29 сентября 2023 11:33
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Каждый третий ребёнок делает спонтанные покупки

Родители назвали вредные финансовые привычки своих детей.

Каждый третий ребёнок делает спонтанные покупки, а каждый четвертый тратит карманные деньги на фастфуд. Таковы результаты опроса родителей, который провели СберНПФ и образовательная компания Maximum Education. Исследование проходило в августе 2023 года среди 1,2 тыс. россиян из всех федеральных округов, у которых есть дети от 6 до 18 лет.

Во время опроса родители, которые дают детям карманные деньги, рассказали, какие финансовые привычки подрастающего поколения вызывают у них наибольшее беспокойство. Самой распространенной трудностью родители считают импульсивные траты — их, по словам респондентов, совершает каждый третий (32%) юный потребитель.

Около четверти опрошенных родителей (23%) рассказали, что их дети слишком часто покупают вредную еду. 14% респондентов считают, что их сыновьям и дочерям сложно контролировать расходы, поэтому деньги у них быстро заканчиваются. Столько же родителей (14%) полагают, что их ребёнок не знает цены деньгам.

13% взрослых участников опроса рассказали, что их детям сложно копить, потому что не хватает терпения. А 4% родителей признались, что их ребенок часто теряет наличные деньги.

Теги: Опрос

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