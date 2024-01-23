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Каждый пятый житель Самары откладывает деньги на будущее для ребенка

23 января 2024 13:33
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Каждый пятый житель Самары откладывает деньги на будущее для ребенка

Большинство самарцев (80%) увеличили свои траты на детей в два раза по сравнению с прошлым годом. Основными направлениями стали одежда и обувь, дополнительное образование и медицина. Согласно опросу, проведенному страховой компанией «Ренессанс Жизнь» и финансовым маркетплейсом Сравни, из-за возросших расходов каждый третий (37%) житель города уже сейчас задумался над тем, чтобы создать финансовую подушку безопасности для ребенка.

Прошедший 2023 год стал переломным для многих родителей — 80% опрошенных сказали, что стали тратить на ребенка вдвое больше денег, чем годом ранее. У каждого десятого (12%) расходы возросли на 10-20%. При этом 3% респондентов заявили, что их затраты не увеличились, а 4% даже смогли их сократить в половину от прошлогоднего уровня.

Заметнее всего для семейного бюджета стало изменение цен на одежду и обувь — 67% опрошенных отмечают рост расходов на эту категорию товаров. Еще 16% стали больше тратить на дополнительное образование, лагеря, кружки и секции для ребенка. У 8% респондентов заметно увеличились медицинские траты, 4% выделяют больше средств на отдых и развлечения, а 3% самарцев стали давать ребенку больше карманных денег.

Только 20% жителей Самары составляют детальный и очень подробный план будущего для сына или дочери. Как правило, в него входят представления о траектории профессионального развития: от выбора спортивных секций и учителей для дополнительного развития до подбора вуза и даже конкретной специальности. Поэтому треть респондентов (37%) начали планировать размер финансовой подушки заранее, а каждый пятый (18%) копит средства уже сейчас.

Большинство (41%) респондентов откладывает различные суммы — в зависимости от текущей финансовой ситуации в семье. Треть (32%) складывают в кубышку 5-10 тысяч рублей ежемесячно, 12% запасают более значительные суммы – от 10 до 30 тысяч рублей. Каждый десятый (9%) может позволить выделять до 5 тысяч рублей ежемесячно. И только 3% опрошенных откладывают более 50 тысяч.

Самый популярный вариант для обеспечения финансовой «подушки» будущего ребенка — банковские продукты: 39% респондентов открыли специальный вклад с ежемесячным пополнением, 27% — депозит с высокой доходностью. Почти поровну разделились инвесторы и те, кто пользуется накопительным страхованием детей — 9% и 10% соответственно. И еще 13% жителей города откладывают на будущее ребенка деньги, получаемые от сдачи жилья в аренду.

В опросе приняли участие 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в декабре 2023 года.

Теги: Опрос

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