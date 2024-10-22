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Каждый пятый самарец планирует потратить тринадцатую зарплату на отпуск

22 октября 2024 10:04
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Каждый пятый самарец планирует потратить тринадцатую зарплату на отпуск

Тринадцатую зарплату по итогам года ожидает получить каждый второй работающий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В этом году каждый второй самарец (48%) ожидает получить премию по результатам года. Больше всего надеются на «тринадцатую» зарплату горожане до 34 лет (60%). Число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов: среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 41%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, уже 52%.

Чаще всего респонденты планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия (19%). 15% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. 12% будут тратить премию на семейные нужды, 9% — на подарки, по 8% — на себя и текущие потребности. 6% планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире. 5% будут оплачивать обучение (свое или ребенка). 3% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и проч.). По 1% горожан собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.

Время проведения: 19 сентября — 2 октября 2024 года

Теги: Опрос

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