Каждый пятый самарец нашел свою любовь на работе

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В преддверии Дня святого Валентина сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у самарцев, где они познакомились со второй половиной. В опросе приняли участие экономически активные граждане, состоящие в браке или отношениях.

Самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа: именно там каждый пятый встретил свою любовь (19%). Для поиска второй половины 13% опрошенных использовали интернет: 8% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, еще 5% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств. Благодаря друзьям нашли свою любовь 11% респондентов. Уличное знакомство переросло в серьезные отношения у 10% горожан. 9% познакомились в университете, 8% — в школе. Будучи соседями, познакомились и полюбили друг друга 6%, еще столько же встретились на отдыхе. Знакомство в ресторане переросло в серьезные отношения у 2%. Еще по 2% встретили свою половинку в гостях, магазине и на вечеринке. По 1% опрошенных встретили свою любовь в парке, на даче и в клубе. 1 из 100 рассказал, что знаком со своей половиной еще с детского возраста. Среди других мест респонденты называли общественный транспорт, свадьбы друзей и родственников, экскурсии, рыбалку, спортивные мероприятия и проч.



Если по стране в целом, в том числе и в Самаре, чаще устраивают личную жизнь на работе, то в столице чаще знакомятся через интернет (в соцсетях, мессенджерах, на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях). Москвичи чаще влюбляются в тех, с кем вместе учились в школе, и соседей по дому.



Время проведения: 3—6 февраля 2023 года