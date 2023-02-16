Каждый пятый самарец хотел бы вернуться к сезонному переводу времени

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В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, по какому времени хотели бы жить самарцы. В опросе приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из города, живущих по постоянному зимнему времени.

19% самарцев хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью. 31% респондентов устраивает жизнь по зимнему времени, как сейчас. 6% хотели бы жить по летнему времени. 22% горожан все равно, по какому времени жить.



Вернуться к переходу на зимнее и летнее время чаше остальных хотели бы респонденты старше 45 лет (28%). Оставить постоянное зимнее время, как сейчас, больше всех хотят женщины (33%). Мужчинам чаще все равно, по какому времени жить (44%). Среди россиян моложе 34 лет пассивная позиция также наиболее популярна (41%).



Время проведения: 13—15 февраля 2023 года.

Фото: ru.freepik.com