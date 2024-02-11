Каждый девятый самарец — за раздельный семейный бюджет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Расследование уголовного дела будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти
Он познакомил сотрудников полиции с историей ислама, рассказал о культуре мусульман, об их обычаях.
Муфтий Талип Яруллин провел беседу с личным составом ГУ МВД СО о важности единства и сплоченности граждан
В МИД заявили о росте интереса иностранцев к России
В МИД заявили о росте интереса иностранцев к России
В Сызрани задержали таксиста с поддельными правами
В Сызрани задержали таксиста с поддельными правами
Самарский Центр Исторического Моделирования «Древний Мир» приступил к выполнению нового проекта
Самарский Центр Исторического Моделирования «Древний Мир» приступил к выполнению нового проекта
Вора из Клявлинского района нашли четыре года спустя
Вора из Клявлинского района нашли четыре года спустя
Песков: Путин достаточно быстро согласился на интервью с Карлсоном
Песков: Путин достаточно быстро согласился на интервью с Карлсоном
Спортивная Россия: регулярно тренируются 52,9% населения
Спортивная Россия: регулярно тренируются 52,9% населения
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" сегодня состоялась в Самарской области 
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый девятый самарец — за раздельный семейный бюджет

11 февраля 2024 10:56
216
Каждый девятый самарец — за раздельный семейный бюджет

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (68%) назвали правильным способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются между супругами. Каждый девятый — за раздельный семейный бюджет.

Опрос горожан, состоящих в браке, показал, что совместный способ ведения семейного бюджета (деньги общие, а расходы обсуждаются) практикуют 64%, а раздельный бюджет — 15%.

По вопросу о том, кто должен взять на себя роль основного добытчика семьи, мнения разделились: 47% мужчин и 43% женщин уверены, что это муж, а 53% мужчин и 55% женщин говорят, что это не имеет значения — пусть зарабатывает тот, у кого лучше получается.

Фактически же в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 54% мужчин и 45% женщин. О примерно одинаковой зарплате — 23% мужчин и 25% женщин. О том, что доход выше у жены — 16 и 13% соответственно.

Время проведения: 31 января — 7 февраля 2024 года

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
11 февраля 2024  11:48
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
324
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.
10 февраля 2024  14:28
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
648
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
696
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
10 февраля 2024  10:48
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
696
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
1066
Весь список