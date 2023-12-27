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Каждый день с нейросетями взаимодействуют 20% россиян

27 декабря 2023 16:40
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Каждый день с нейросетями взаимодействуют 20% россиян

Каждый третий россиянин за последние три месяца обращался к нейросетям по тем или иным вопросам. Большинство пользователей технологии – молодые люди до 24 лет. 

За последние 3 месяца к нейросетями обращался каждый третий россиянин, каждый день с технологией взаимодействует 20% участников опроса, проведенного аналитическим центром «Авито». В целом количество россиян, которые пользовались нейросетями за последние 3 месяца во всех регионах страны варьируется от 40 до 50%.

Большинство пользователей ИИ – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Молодые россияне чаще всего обращаются к нейросетям за помощью в рамках обучения (47%), а также в бытовых и медицинских целях — 18% и 6%, соответственно.

Среди россиян в возрасте 25–34 лет 29% делегируют рабочие задачи нейросети, а развлекательные — 64% респондентов 35–44 лет. Старшее поколение (от 54 лет и старше) использует нейросети для бытовых (17%), финансовых (19%) и медицинских задач (23%). 

Нейросети постепенно становятся неотъемлемой частью жизни, их популярность растет среди россиян разных возрастов, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин. «Все больше граждан понимают, что технологии на основе ИИ сегодня могут облегчить большое количество бытовых задач. Им можно уже спокойно доверять рутинные дела – с ними они справляются более чем хорошо в большинстве случаев, хоть и требуют контроля со стороны человека в любом случае», - сказал он. 

Тем не менее, сегодня все актуальнее становится вопрос о программах, которые используются для обучения искусственного интеллекта, подчеркнул Антон Немкин. «На мой взгляд, сегодня нам нужно стремиться к тому, чтобы искусственный интеллект в России тоже был полностью отечественным. Это нужно, в первую очередь для того, чтобы не подвергать россиян когнитивным рискам. Сейчас ИИ в ряде случаев выдает как достоверную информацию искаженные исторические факты, может допускать фактологические ошибки и относительно современного мироустройства. За этим нужно пристально следить и искоренять такие случаи, а в будущем постараться их и вовсе исключить при помощи программ обучения для ИИ, в которых изначально будет заложена исключительно выверенная и точная информации, соответствующая позиции и интересам государства по наиболее важным вопросам», - считает депутат. 

Ранее программный комплекс по определению защиты нейросетей от подверженности атакам мошенников разработали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Он помогает проверить, насколько хорошо защищена нейронная сеть, и предложит методы улучшения ее устойчивости. Состязательные атаки мошенников направлены на искажение данных с целью ввести систему в заблуждение и получить неправильный результат. Предотвратить алгоритмы злоумышленников как раз и призван анализатор нейронных сетей. 

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

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