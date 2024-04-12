Каждый четвертый самарец увольнялся с новой работы до завершения испытательного срока

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Каждый четвертый увольнялся с новой работы до завершения испытательного срока. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные самарцы с опытом работы.

Согласно российскому законодательству, работодатель не имеет права платить сотруднику меньше в период испытательного срока. Однако можно легализовать повышение заработка сотрудникам, прошедшим испытательный срок, оформив дополнительное соглашение к трудовому договору с такими законными основаниями как поручение более сложной работы, получение документов о присвоении разряда или категории, перевод сотрудника на полный рабочий день либо на другую должность. Зарплата сотрудника после прохождения испытательного срока автоматически повышается в компаниях, указавших в локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах, что премии полагаются сотрудникам, отработавшим не менее 3 месяцев. Так или иначе, заработок у прошедших испытательный срок увеличивается в 63% компаний Самары. Средний размер прибавки составляет 19%.



«Испытательный срок — это не только испытание сотрудника, но и проверка работодателя. И у меня множество работодателей не проходили испытательный срок», — каждый четвертый горожанин утверждает, что увольнялся до завершения испытательного срока по своей инициативе, и лишь 11% признались, что их увольняли работодатели.



Возможно, кадровый голод приведет к тому, что еще больше компаний возьмут направление на предельную честность с соискателями, ведь лукавство с зарплатой — нередкая причина того, что новый персонал покидает компанию, не доработав даже до окончания испытательного срока.



Время проведения: 19 февраля — 10 апреля 2024 года