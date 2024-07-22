Каждый четвертый самарец работает по совместительству

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В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие постоянную работу, и менеджеры по персоналу из Самары.

Помимо основной работы, каждый четвёртый самарец (26%) дополнительно работает по совместительству: 19% открыто сообщают об этом своему работодателю, а 7% предпочитают держать такую информацию в секрете.



Согласно опросу, чаще других открыто подрабатывают респонденты в возрасте 35—44 лет (27%), сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (28%). Тайно же совмещают обязанности чаще мужчины и горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей.



Опасения не беспочвенны: 27% работодателей не одобряют, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. Сегодня 54% руководителей относятся к совместительству нейтрально, а еще 9% совершенно не против него.



Время проведения: 8—18 июля 2024 года