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Каждый четвертый родитель 11-классника неспроста мечтает о том, чтобы его ребенок строил карьеру в IT

5 января 2022 10:51
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Каждый четвертый родитель 11-классника неспроста мечтает о том, чтобы его ребенок строил карьеру в IT.

Каждый четвертый родитель 11-классника неспроста мечтает о том, чтобы его ребенок строил карьеру в IT. Пандемия наглядно показала всем, что IT сегодня — новая нефть. Рост спроса на разработчиков за год составил 190%. Рост заработных плат +23,3% за год без учета инфляции и +38,5% — за 2 года. Программистов разбирают со студенческой скамьи, и зарплаты от 200 тысяч после 3—5 лет работы для них не мечта, а реальность.

SuperJob на протяжении 2021 года внимательно наблюдал за тем, что отличает разработчиков от представителей других профессиональных групп.

Программисты уверенно чувствуют себя на рынке труда: так, например, каждый одиннадцатый из них считает, что работу можно менять хоть ежегодно, переходя из одного интересного проекта в другой. Разработчики ПО — одни из наиболее удовлетворенных своей зарплатой специалистов, их заработку россияне откровенно завидуют. Причем наиболее высоко свои навыки и умения оценивают программисты в возрасте 30—39 лет.

Трудоголизм и переработки — это не про разработчиков. Они не верят в положительное влияние карьерного роста на здоровье, но при этом амбициозны: каждый третий программист мечтает возглавить компанию, в которой работает.

IT для разработчиков — это не только работа, но и хобби. Спорт, фотография и музыка — на втором месте.

Программисты не боятся одиночества, часто предпочитая котов — двуногим.

Почти 6 из 10 разработчиков считают юмор залогом профессионального успеха. Жаль, что мы не всегда понимаем, о чем они шутят.

Не забудем про ковид: по числу вакцинированных программисты в отстающих, и в большей степени потому, что им чаще всего позволяют работать на удаленке.

Российские разработчики не против поработать на иностранные компании, но жить им нравится в родной стране: по их мнению, здесь лучшие команды разработчиков и самая стремительная карьера.

Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал программистом? Читайте ему «Тома Сойера»! Сами программисты советуют начинающим изучать Python. Английский тоже нужен.

Очевидно, что профессия разработчика ПО уже передается по наследству, как, например, профессия врача или юриста. В настоящее время мы можем наблюдать зарождение династий программистов: дети каждого десятого разработчика пошли по его стопам в профессиональной стезе.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 299
  • Время проведения: 17 октября — 27 декабря 2021 года
  • Исследуемая совокупность: программисты
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: Опрос

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