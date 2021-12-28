Каждому второму самарцу нравится главная ёлка в городе

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Больше всех довольны главной елью своего города жители Уфы, самарцы оказались на десятом месте в рейтинге крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны новогодним деревом в своем городе.

В Самаре новогодняя ель на площади Куйбышева понравилась каждому второму жителю города (48%). При этом каждому пятому самарцу (22%) ёлка не нравится, а затруднился ответить каждый третий респондент (30%).

2 из 3 жителей Уфы нравится новогоднее убранство главной ели своего города (67%). На втором месте в рейтинге — ель в Краснодаре, на третьем — главная ель Воронежа. В Красноярске, где установлена самая высокая зеленая красавица 2021 года, ее украшением и иллюминацией довольны 59% опрошенных. В Нижнем Новгороде главная ель города пришлась по вкусу 56%, в Перми — 54%, в Казани — 53%.



В Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге главные ели набрали по 48% положительных отзывов, в Челябинске и Волгограде — по 47%. Новогодняя ель Омска понравилась 45% опрошенных. На последней строке рейтинга — Новосибирск: здесь главную ель города одобрили 43%: «В Новосибирске главная ель стоит у катка, имеющего очень специфичную форму. Необычное решение, повторно с прошлого года использованное властями города. Да, в прошлом году это могло быть расценено как «свежо и оригинально, смело». В этом уже, пожалуй, красноречиво символизирует отношение властей к вверенному городу».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения из городов-миллионников.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск

Время проведения: 18—27 декабря 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет, которые видели главную новогоднюю ель своего города

Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

Фото: горадминистрация