Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы выступили против строительства высоток рядом с Ипподромом
Самарцы выступили против строительства высоток рядом с Ипподромом
В Чапаевске у жителя Самары изъято 69 пакетиков запрещенных веществ
В Чапаевске у жителя Самары изъято 69 пакетиков запрещенных веществ
Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите СНГ
Владимир Путин примет сегодня участие в неформальном саммите СНГ
Самарский ОМОН в 33-й раз отметил день образования отряда
Самарский ОМОН в 33-й раз отметил день образования отряда
Каждому второму самарцу нравится главная ёлка в городе
Каждому второму самарцу нравится главная ёлка в городе
Пенсионерка из Самары при поиске работы через интернет лишилась своих накоплений
Пенсионерка из Самары при поиске работы через интернет лишилась своих накоплений
Аллея хорошего настроения стала новогодней
Аллея хорошего настроения в Самаре стала новогодней
Россиянам дали советы по выбору и хранению мандаринов
Россиянам дали советы по выбору и хранению мандаринов
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
0.04
EUR 82.94
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждому второму самарцу нравится главная ёлка в городе

28 декабря 2021 10:01
88
Каждому второму самарцу нравится главная ёлка в городе

Больше всех довольны главной елью своего города жители Уфы, самарцы оказались на десятом месте в рейтинге крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны новогодним деревом в своем городе. 

В Самаре новогодняя ель на площади Куйбышева понравилась каждому второму жителю города (48%). При этом каждому пятому самарцу (22%) ёлка не нравится, а затруднился ответить каждый третий респондент (30%).
2 из 3 жителей Уфы нравится новогоднее убранство главной ели своего города (67%). На втором месте в рейтинге — ель в Краснодаре, на третьем — главная ель Воронежа. В Красноярске, где установлена самая высокая зеленая красавица 2021 года, ее украшением и иллюминацией довольны 59% опрошенных. В Нижнем Новгороде главная ель города пришлась по вкусу 56%, в Перми — 54%, в Казани — 53%.

В Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге главные ели набрали по 48% положительных отзывов, в Челябинске и Волгограде — по 47%. Новогодняя ель Омска понравилась 45% опрошенных. На последней строке рейтинга — Новосибирск: здесь главную ель города одобрили 43%: «В Новосибирске главная ель стоит у катка, имеющего очень специфичную форму. Необычное решение, повторно с прошлого года использованное властями города. Да, в прошлом году это могло быть расценено как «свежо и оригинально, смело». В этом уже, пожалуй, красноречиво символизирует отношение властей к вверенному городу».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения из городов-миллионников.
Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск
Время проведения: 18—27 декабря 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет, которые видели главную новогоднюю ель своего города
Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

Фото: горадминистрация

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Смарт-карту вместо паспорта хотят получить пока только 3 из 10 россиян
27 декабря 2021, 11:11
Смарт-карту вместо паспорта хотят получить пока только 3 из 10 россиян
Москва, Московская область и Татарстан выбраны в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта. Общество
342
каждый третий житель Самарской области собирается подрабатывать в 2022 году
27 декабря 2021, 10:38
Каждый третий житель Самарской области собирается подрабатывать в 2022 году
Порядка 44% имеющих подработку респондентов отметили, что тратят на дополнительную  занятость не более 5 часов в неделю. Общество
333
Салюты, слишком много алкоголя и голубые огоньки — что больше всего раздражает россиян в Новый год
26 декабря 2021, 12:44
Салюты, слишком много алкоголя и голубые огоньки — что больше всего раздражает россиян в Новый год
Шум от пиротехники и пьянство чаще раздражает женщин, а собственное одиночество в праздничную ночь — мужчин. Общество
695
В центре внимания
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 декабря 2021  13:57
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
453
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
27 декабря 2021  12:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
404
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
1197
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
976
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
25 декабря 2021  12:45
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
2308
Весь список