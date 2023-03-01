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Традиция угощать сослуживцев в день своего рождения нравится больше, чем традиция дарения именинникам подарков от коллектива.
Каждому второму работающему самарцу нравится традиция угощать коллег в день своего рождения
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Каждому второму работающему самарцу нравится традиция угощать коллег в день своего рождения

1 марта 2023 15:04
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Традиция угощать сослуживцев в день своего рождения нравится больше, чем традиция дарения именинникам подарков от коллектива.

Традиция угощать сослуживцев в день своего рождения нравится больше, чем традиция дарения именинникам подарков от коллектива. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане и представители компаний из Самары.

В 3 из 4 компаний существует традиция чествования сотрудников-именинников. Каждый третий работодатель дарит работнику на день рождения подарок или букет, 3 из 10 — деньги. В 19% компаний есть традиция поздравления именинников на корпоративном сайте. 12% отпускают в день рождения раньше с работы или дают выходной. 4% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.

Опрос трудоустроенных самарцев показал, что традиция угощать коллег в день своего рождения распространена шире и нравится больше, чем традиция дарить подарки от коллектива. Импровизированный фуршет для сослуживцев организуют 69% работающих, об обычае скидываться на подарки рассказали 6 из 10, а нравится это 48 и 39% соответственно. Причем женщины более благосклонны, чем мужчины, к обеим традициям.

Время проведения: 10—22 февраля 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

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