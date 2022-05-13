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Категорически против собеседований в пятницу 13-го только 2% соискателей в Самаре

13 мая 2022 09:52
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категорически против собеседований в пятницу 13-го только 2% соискателей в Самаре

Большинство рекрутеров и кандидатов в Самаре не испытывают предубеждений в отношении собеседований в пятницу 13-го. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как относятся к собеседованиям в «день неприятностей» работодатели и соискатели в городе.

Большинство работодателей в Самаре не обращает внимания на суеверия и готово назначать собеседования на пятницу 13-го (93%). 2% воздержатся от проведения каких-либо интервью в «день неприятностей», еще 3% назначит собеседование только с очень перспективными кандидатами.

Среди соискателей в Самаре 83% придут на собеседование, выпавшее на пятницу 13-го. 7% ответивших согласятся на собеседование в этот день только с перспективным работодателем, еще 4% категорически откажутся от любых интервью. Причем чуть больше суеверных, которые ни за что не согласятся проходить собеседования в пятницу 13-го, среди самарцев в возрасте до 24 лет и респондентов с месячным доходом до 30 тыс. руб. (по 2%).

Время проведения: 4 апреля — 11 мая 2022 года

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