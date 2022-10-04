Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

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В рамках работы X Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» состоялось награждение лучших электронных сервисов, разработанных для получения государственных услуг по итогам народного голосования, которое проходило с 15 по 29 сентября.

Победителями стали пять проектов, набравшие наибольшее количество голосов:

1 место: «Карта жителя Самарской области», Самарская область

2 место: Сервис «Социальный контракт», Липецкая область

3 место: «Фиксация нарушений ПДД с помощью ГЛОНАСС», Новосибирская область

4 место: Единая карта жителя Ямала, Ямало-Ненецкий автономный округ

5 место: «Модуль «Я – начинающий инвестор», Кемеровская область.

В этом году на право стать лучшими сервисами претендовали 84 проекта из 35 регионов. Каждый желающий мог выбрать три, по его мнению, полезных и актуальных сервиса. По итогам голосования за «Карту жителя Самарской области» было отдано 7982 голоса.

Премия была учреждена в 2019 году с целью получения обратной связи от жителей, непосредственных пользователей сервисов. Сегодня это одна из самых престижных премий в ИТ-сфере в России.

Как правило, региональные проекты-победители помогают в разных сферах жизни: записаться на прием к врачу, найти родственника, пропавшего в Великую Отечественную войну, узнать о льготах определенным категориям граждан, получить субсидию на создание и развитие бизнеса, оформить охотничий билет и другие.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области» (#картажителясо) реализуется по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Сервис создан на базе карты «Мир». К проекту уже присоединилось более 35 тысяч жителей региона.

Держателям Карты жителя доступно проведение банковских операций, оплата проезда в общественном транспорте, использование государственных электронных сервисов, а также предъявление Карты жителя в качестве полиса ОМС. Карта жителя позволяет воспользоваться более чем 150 предложениями от партнёров проекта в рамках программы лояльности. Заказать Карту жителя Самарской области можно путем подачи онлайн-заявки на портале card.samregion.ru или в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ «Солидарность».

«С самого начала, приступая к реализации этого проекта, мы поставили перед собой задачу создать инструмент с широким набором функций, максимально полезный и удобный для граждан. Рад отметить, что эти задачи успешно реализуются, и карта жителя Самарской области завоевывает все большую популярность у самарцев. Первое место в народном голосовании X Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» – ещё одно подтверждение, что проект состоялся, доказал свою востребованность и жизнеспособность. Впереди у нас много работы по развитию и совершенствованию этого инструмента, расширению функционала карты и внедрению новых сервисов. Уверен, что у проекта большое будущее!», – подчеркнул первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Я благодарен всем, кто голосовал за Карту жителя Самарской области. Для относительно молодого проекта это значимое достижение. Уверен, не последнее. Проект активно развивается, внедряются новые сервисы, появляются новые партнеры. Сегодня можно уверенно сказать, что Карта жителя Самарской области – один из лучших цифровых проектов для жителей региона», – прокомментировал заместитель председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

«Победа в народном голосовании – это свидетельство того, что мы все делаем правильно. Проект ориентирован на создание ценностей для каждого жителя региона. У нас много планов по развитию экосистемы Карты жителя. Мы благодарим всех, кто голосовал, кто не остался равнодушным к проекту. Для нас это показатель правильного вектора развития», – отметил заместитель директора ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков.

«Мы гордимся тем, что еще одна Карта жителя получила признание и высокую оценку в престижном конкурсе. Уверена, для такого масштабного проекта – это только начало, впереди еще много работы по реализации сервисов, которые помогут сделать жизнь людей комфортнее и удобнее. Со совей стороны эксперты платежной системы «Мир» продолжат поддерживать Самарскую область в реализации этого проекта», – отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Ежегодно оргкомитет ПРОФ-IТ вкладывает в проведение премии благотворительную миссию. Часть средств, затраченных на компенсацию авторизации голосующих, направляется на помощь тем, кто в этом нуждается. Таким образом, каждый житель региона, который участвовал в выборе победителей премии, сделал небольшой вклад в общее благое дело. В разные годы оргкомитетом «ПРОФ-IT» были направлены средства в разные благотворительные фонды, которые оказывают помощь детям с тяжелыми заболеваниями.