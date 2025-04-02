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Карьерный рост коллег мотивирует 35% самарцев трудиться активнее

2 апреля 2025 09:42
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Карьерный рост коллег мотивирует 35% самарцев трудиться активнее

Уже 25 лет SuperJob — на рынке труда и 20 лет — в сфере социологических исследований. Больше всего нам интересна сфера трудовых отношений, в том числе и межличностных связей на работе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Информация о повышении сотрудника, занимающего аналогичную должность, станет стимулом работать активнее для 35% самарцев. 19% признались, что чужой успех полностью отобьет у них желание работать. Еще 17% рассказали, что карьерный рост сослуживца никак не отразится на их работоспособности, а также подметили, что в подобной ситуации все же целесообразно обратиться к руководству за разъяснениями.

Карьерный рост коллег вдохновляет работать лучше чаще женщин, чем мужчин. Чужой успех также способствует повышению продуктивности горожан до 35 лет (52%). Чем старше респонденты, тем чаще подобные новости демотивируют их.

Если же говорить о чувствах опрошенных, которые они испытывали, узнав о повышении сослуживца, то чаще всего это было уважение к коллеге (34%), на втором месте — восхищение и гордость (21%), на третьем — безразличие (19%). Разочарование и обиду в такой ситуации испытывали 15%, раздражение — 10%. У 9% новость стала поводом для беспокойства, у 4% — для зависти. 3 и 100 ощущали неприязнь.

Мужчины чаще испытывают разочарование, раздражение и неприязнь. Женщины же более позитивны, они чаще говорят об уважении и восхищении. Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, радуется за коллег. Впрочем, тревожатся и завидуют они тоже чаще.
 

Время проведения: 26 февраля — 26 марта 2025 года

Теги: Опрос

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