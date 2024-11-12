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"Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок, что нежелательно".
Кардиолог назвал указывающую на проблемы с сердцем позу сна
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Кардиолог назвал указывающую на проблемы с сердцем позу сна

12 ноября 2024 23:48
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"Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок, что нежелательно".

Заподозрить проблемы с сердцем можно по тому, какую позу для сна выбирает человек. Об этом заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский сообщил 12 ноября, пишут "Известия".

«Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок, что нежелательно. Он рукой или ладонью придавливает сердце, чтобы оно маневрировало в грудной полости меньше. Это неправильная поза. Также неправильной позой является и пребывание четко на спине. Лучше спать на правом боку, надо приучить себя к этому», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что если у человека имеется сердечная недостаточность, то положение во сне будет «сидя с приподнятым головным концом и несколько с опорой на локотки».

Серебрянский отметил, что при сердечной недостаточности и аритмии у человека увеличивается храп. Врач подчеркнул, что игнорировать наличие храпа не стоит, так как это может быть первым симптомом тяжелой болезни.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

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