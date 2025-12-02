Калининградка сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась, чтобы пожить с ними

Жительница Калининграда сдала арендаторам квартиру, но спустя два месяца вернулась, чтобы пожить с ними, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, женщина сотрудничала с риелтором, по словам которой, пенсионерка производила хорошее впечатление. Новые жильцы подписали договор на продолжительное время. Однако спустя два месяца владелица вернулась.

«Бабушка открыла жилье своим ключом и просто легла спать. А когда ее обнаружили, объявила, что собирается прожить вместе с арендаторами четыре дня», – сообщается в публикации.

Выселить женщину не удалось. В результате риелтору пришлось вернуть залог арендаторам, они отправились искать новое жилье. Сама пенсионерка отказалась отдавать деньги за нарушение условий сделки. По какой причине она решила вернуться в свою квартиру, не уточняется.

Арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия квартиранта — за это предусмотрена ответственность (вплоть до уголовной). Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Если же в обычном порядке договориться с арендодателем не получается, необходимо обратиться в суд с требованием компенсации за нарушение условий договора аренды», — обратил внимание Хаминский.

Фото: pxhere.com

