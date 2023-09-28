«Календарь знаменательных дат-2024» создадут в Самарской области

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27 сентября 2023 г. состоялось заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности, посвященное реализации проекта палаты «Календарь знаменательных дат-2024».

«Проект по изданию Календаря знаменательных дат давно стал для нас уже традиционным. Но проект продолжает развиваться, мы ставим перед собой новые цели и новые задачи. Учитывая непростую внешнеполитическую обстановку, которая отражается и на обстановке внутри страны, такие проекты, направленные на патриотическое просвещение и воспитание, приобретают особую значимость, особое звучание. В этом году мы приобрели серьезного и заинтересованного партнера в лице Самарского отделения Союза журналистов России. В Календаре знаменательных дат на 2024 год мы планируем обозначить как минимум одну юбилейную (круглую или «полукруглую») дату всероссийского, регионального или местного значения абсолютно на каждый день года. Конечно, именно интересные даты, имеющие особое отношение к территории нашей малой Родины, являются «изюминками» этого издания, обусловливающими его уникальность», – отметил автор проекта, председатель профильной комиссии, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Как рассказала председатель Самарского отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, сбор информации для календаря от муниципальных районов уже стартовал. С мест присылают то, что важно, значимо для территорий. Редсовет издания намеренно просит не давать информацию, касающуюся конкретных персоналий, чтобы не возникало поводов для сравнения достижений тех или иных личностей, однако, для малых городов, сельских районов важно отметить своих земляков, обратила внимание Ирина Цветкова.

«Важность такого издания не только в том, что оно напоминает о знаменательных датах, но и то, что оно пробуждает интерес к истории, краеведению, побуждает искать дополнительную информацию, узнавать новое», – считает Ирина Цветкова.

На протяжении уже нескольких лет ведется работа над созданием регионального календаря памятных дат и на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки, рассказала заведующая краеведческим отделом СОУНБ Наталья Стебнова. В проекте участвуют все учреждения библиотечной сети региона; с опорой на печатные источники для календаря отбираются даты, кратные двадцати пяти годам. Календарь ориентирован в первую очередь на библиотечных работников, которые в соответствии с ним могут планировать различные просветительские мероприятия; однако, содержащаяся в нем информация может быть полезна и для общественного проекта, заметила Наталья Стебнова, выразив готовность к сотрудничеству. Готовы к такому сотрудничеству и в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, заверила представитель учреждения Ирина Крамарева.

С каждым годом проект региональной Общественной палаты Самарской области обретает новых друзей и партнеров, однако, основу материала для Календаря составляет архив самарского краеведа Бориса Чертыковцева, который скрупулезно собирает знаменательные самарские даты на протяжении уже тридцати лет.

«Именно благодаря этой огромной работе у нас за пять лет появился, по сути, некий базовый контент, который может быть использован и при составлении следующих изданий. Отдельно хочу подчеркнуть, что для всех тех организаций, кто ведет подобную работу по составлению календарей памятных дат, мы не конкуренты: ведь все мы работаем на благо нашего региона и его жителей, а во взаимодействии может родиться по-настоящему значимый результат», – подчеркнул Павел Покровский.

В состав редакционного совета «Календаря знаменательных дат-2024» вошли представители самых разных сфер деятельности, которые готовы представить материал каждый по своему направлению. Таким образом, в Календаре найдут отражение даты, имеющие значимость для сфер культуры и образования, производства и предпринимательства, экологии и национальных отношений, и многие другие.

Предполагается, что «Календарь знаменательных дат-2024» Общественной палаты Самарской области войдет в набор сувенирной продукции, которая будет распространяться на экспозиции региона в рамках международной выставки-форума «Россия», открытие которой намечено на 4 ноября 2023 года на площадке ВДНХ (г. Москва).

Вместе с тем, как отметил Павел Покровский, Календарь будет иметь не только печатный, но и электронный вариант, который может дополняться новыми датами в постоянном режиме.

Редакционный совет «Календаря знаменательных дат-2024» предлагает всем активным, заинтересованным жителям региона (и не только) принять участие в проекте, стать соавторами Календаря. Предложения будут приниматься до 10 октября 2023 года на электронную почту: navolge@mail.ru.

Фото – Общественная палата Самарской области.