Календарь праздничных дней в 2025 году

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В 2025-м сотрудников, которые работают по пятидневному графику, ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней. Високосный 2024-й включал на один трудовой день больше.

Традиционно россиян ждут длинные новогодние выходные. В 2025-м они продлятся с 1 по 8 января включительно. Первая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января, пишет РБК Life .

Праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье. Так как это выходной, отдых за него россиянам предоставят 8 мая.

Международный женский день в 2025 году придется на субботу. Так как при пятидневной рабочей неделе это выходной, его перенесут на пятницу, 13 июня. Накануне 8 Марта ожидается сокращенный день: российские работники будут трудиться на час меньше обычного.

Среда, 30 апреля, — укороченный рабочий день. Затем последуют майские выходные.

Россиян ждут четыре выходных подряд в честь Дня весны и труда. Первомайские выходные продлятся с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье).

Также четыре дня подряд будут отдыхать в честь Дня Победы, с 8 по 11 мая (с четверга по воскресенье).

Накануне Дня России, в среду, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся четыре дня подряд — с 12 по 15 июня (с четверга по воскресенье).

Наряду с октябрем месяц станет самым продолжительным по числу трудовых дней. С финансовой точки зрения в июле 2025-го будет выгодно брать отпуск.

В августе, сентябре и октябре 2025 года нет нерабочих праздничных дней.

Суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день накануне Дня народного единства. С 27 октября по 1 ноября — единственная шестидневная рабочая неделя в 2025-м для тех, кто работает по пятидневному графику. Далее последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября.

Последним рабочим днем в декабре 2025-го станет вторник, 30 декабря. 31 декабря — нерабочий день.