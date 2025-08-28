Как отметить День знаний в Самаре

113

Подходят к концу летние каникулы! Сейчас – самое время для того, чтобы успеть сделать всё, что давно хотелось, и оставить яркие воспоминания на весь следующий год. А еще отметить День знаний. Как – читайте в подборке и планируйте семейный досуг.

Побывать на мастер-классе. 31 августа в 13:00 в Археоцентре пройдет мастер-класс «Веселый карандаш». Участники изготовят из фетра насадки на карандаши в форме рыб, животных и птиц. Отличный подарок к Дню знаний!

Сыграть в квест… в Третьяковке! Детей ждет специальный маршрут в формате интеллектуального квеста по выставке «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда». Ребятам возраста 7-16 лет дают небольшой буклет, где представлена серия заданий, помогающая лучше понять направления в искусстве и запомнить произведения, представленные на выставке.

Сделать талисман. 1 сентября в 10:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет игровая программа для школьников и первоклассников. Участников ждет литературная игра, мастер-класс «Талисман на учёбу», викторина и многое другое.

Погладить животных. Самарский зоопарк приглашает на «Экологический день знаний» 1 сентября в 14:00. Все желающие смогут принять участие в экологическом квесте, где нужно будет ответить на вопросы, отгадать загадки и ребусы, определить животных и растения по картинкам. Завершится мероприятие традиционной акцией "Погладь меня", на которой можно пообщаться с прирученными питомцами Самарского зоопарка.

Послушать сказку. 7 сентября в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает посетить концертный зал всей семьей! В исполнении Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии прозвучит сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Фото: минкульт СО