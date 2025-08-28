Я нашел ошибку
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Как отметить День знаний в Самаре

28 августа 2025 14:38
113
Планируйте семейный досуг.

Подходят к концу летние каникулы! Сейчас – самое время для того, чтобы успеть сделать всё, что давно хотелось, и оставить яркие воспоминания на весь следующий год. А еще отметить День знаний. Как – читайте в подборке и планируйте семейный досуг.

Побывать на мастер-классе. 31 августа в 13:00 в Археоцентре пройдет мастер-класс «Веселый карандаш». Участники изготовят из фетра насадки на карандаши в форме рыб, животных и птиц. Отличный подарок к Дню знаний!

Сыграть в квест… в Третьяковке! Детей ждет специальный маршрут в формате интеллектуального квеста по выставке «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда». Ребятам возраста 7-16 лет дают небольшой буклет, где представлена серия заданий, помогающая лучше понять направления в искусстве и запомнить произведения, представленные на выставке. 

Сделать талисман. 1 сентября в 10:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет игровая программа для школьников и первоклассников. Участников ждет литературная игра, мастер-класс «Талисман на учёбу», викторина и многое другое.

Погладить животных. Самарский зоопарк приглашает на «Экологический день знаний» 1 сентября в 14:00. Все желающие смогут принять участие в экологическом квесте, где нужно будет ответить на вопросы, отгадать загадки и ребусы, определить животных и растения по картинкам. Завершится мероприятие традиционной акцией "Погладь меня", на которой можно пообщаться с прирученными питомцами Самарского зоопарка.

Послушать сказку. 7 сентября в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает посетить концертный зал всей семьей! В исполнении Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии прозвучит сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк».

 

Фото: минкульт СО

Теги: Самара

В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
887
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
492
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
255
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
693
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
346
