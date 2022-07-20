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Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?

20 июля 2022 13:30
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Каким будет проект «Билет в будущее» в 2022 году?

 В 2021 году проект «Билет в будущее» объединил 85 регионов, более 600-сот тысяч школьников и 6500 учителей ради одной цели – помочь школьникам сделать первые важные шаги на пути профессионального самоопределения.

В рамках проекта проводились профориентационные уроки и диагностика учащихся. В 23 регионах России, в том числе в Самарской области, открылись мультимедийные выставки, погрузившие ребят в 8 профессиональных сред, которые закрывают более 90 % рынка труда. Участники проекта, пройдя профессиональные пробы, смогли попробовать свои силы в разных направлениях.

 Каким же будет «Билет в будущее» в 2022 году?

Больше всероссийских профориентационных уроков.

Теперь для каждого класса с 6 по 11 будет подготовлен свой урок, с учетом особенностей и задач каждого конкретного возраста. Дополнительно разрабатываются вводный и финальный уроки, которые помогут участникам участвовать в проекте осознанно и ответственно.

Подготовка педагогов-навигаторов.

Педагогическое сообщество является активным участником проекта. Педагоги сопровождают обучающихся и становятся слушателями программы повышения квалификации в 72 академических часа.

Удобная навигационная диагностика, которая в этом году пройдет в два этапа: в начале и в конце проекта.

Все ребята смогут сравнить результаты 2-х этапов и получить рекомендации, которые помогут им определить свои цели.

Расширение мультимедийной выставки.

Помимо 8-ми уже разработанных профессиональных сред, школьники погрузятся в новую, ставшую особенно актуальной сегодня – аграрную.

Кроме того, очные выставки получат развитие онлайн.

С помощью уникального цифрового конструктора учителя смогут сами создавать профориентационные занятия, выбирая контент, ориентированный на разные цели и задачи.

Онлайн станут доступны и профессиональные пробы.

По 9-ти направлениям проекта появятся цифровые симуляторы, которые позволят школьникам погрузиться в различные профессии прямо в классе или даже дома. Здесь каждый ребенок сможет отыскать свой билет в будущее!

 

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