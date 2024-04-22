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Перед началом дачного сезона аналитики Яндекс Поиска изучили запросы про дачу, сад и огород и выяснили, как самарцы обустраивают свои загородные дома и участки. Самые популярные уточнения в запросах про дачу — «купить» и «своими руками»: так пользователи либо ищут в интернете готовые товары, либо спрашивают у Яндекс Поиска, как сделать их самостоятельно. Судя по запросам, самарцы чаще всего и покупают, и делают своими руками беседки.

Что самарцы делают своими руками или покупают на дачу Самые популярные объекты в запросах со словами «для дачи», «в саду», «в огороде» и т. п.

Делают своими руками Беседка Дорожки Туалет Душ Мангальная зона Клумба Полив Грядки Качели Навес

Покупают Беседка Туалет Душ Бассейн Усилитель сотовой связи и интернета Культиватор Опрыскиватель Хозблок Грядки Шезлонг

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2023 В рейтинге российских городов-миллионников по интересу к самостоятельному обустройству дачи Самара заняла девятое место. Лидерами рейтинга оказались Омск и Пермь: в запросах из этих городов уточнения «купить» и «своими руками» встречаются примерно одинаково часто. Готовые решения чаще всего выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга: судя по запросам, они покупают что-то на дачу в три раза чаще, чем мастерят или строят сами. Рейтинг городов-миллионников по готовности жителей обустроить дачу своими руками

Омск Пермь Красноярск Волгоград Уфа Казань Челябинск Новосибирск Самара Нижний Новгород Воронеж Краснодар Екатеринбург Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Москва

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2023 Популярность дачных товаров в поиске Яндекса обычно вырастает перед майскими праздниками. Судя по числу переходов со страницы результатов поиска в магазины, в последнюю неделю апреля прошлого года спрос на дачные товары был на 33 % выше, чем в начале месяца. На товары для строительства и ремонта — на 12 % выше. Например, в категории дачных товаров спрос на садовую мебель вырос на 70 %, на товары для пикника — на 60 %, на семена и саженцы — на 40 %. В категории товаров для строительства и ремонта спрос на лакокрасочные материалы вырос на 45 %, на пиломатериалы — на 35 %, на строительные смеси — на 30 %. Иногда пользователи задают необычные запросы про дачу и товары для неё. Например:

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