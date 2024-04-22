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Как самарцы обустраивают свои загородные дома и участки

22 апреля 2024 12:34
84
как самарцы обустраивают свои загородные дома и участки

Перед началом дачного сезона аналитики Яндекс Поиска изучили запросы про дачу, сад и огород и выяснили, как самарцы обустраивают свои загородные дома и участки. Самые популярные уточнения в запросах про дачу — «купить» и «своими руками»: так пользователи либо ищут в интернете готовые товары, либо спрашивают у Яндекс Поиска, как сделать их самостоятельно. Судя по запросам, самарцы чаще всего и покупают, и делают своими руками беседки.

Что самарцы делают своими руками или покупают на дачу Самые популярные объекты в запросах со словами «для дачи», «в саду», «в огороде» и т. п.

Делают своими руками
  1. Беседка
  2. Дорожки
  3. Туалет
  4. Душ
  5. Мангальная зона
  6. Клумба
  7. Полив
  8. Грядки
  9. Качели
  10. Навес
Покупают
  1. Беседка
  2. Туалет
  3. Душ
  4. Бассейн
  5. Усилитель сотовой связи и интернета
  6. Культиватор
  7. Опрыскиватель
  8. Хозблок
  9. Грядки
  10. Шезлонг

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2023 В рейтинге российских городов-миллионников по интересу к самостоятельному обустройству дачи Самара заняла девятое место. Лидерами рейтинга оказались Омск и Пермь: в запросах из этих городов уточнения «купить» и «своими руками» встречаются примерно одинаково часто. Готовые решения чаще всего выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга: судя по запросам, они покупают что-то на дачу в три раза чаще, чем мастерят или строят сами. Рейтинг городов-миллионников по готовности жителей обустроить дачу своими руками

  1. Омск
  2. Пермь
  3. Красноярск
  4. Волгоград
  5. Уфа
  6. Казань
  7. Челябинск
  8. Новосибирск
  9. Самара
  10. Нижний Новгород
  11. Воронеж
  12. Краснодар
  13. Екатеринбург
  14. Ростов-на-Дону
  15. Санкт-Петербург
  16. Москва

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2023 Популярность дачных товаров в поиске Яндекса обычно вырастает перед майскими праздниками. Судя по числу переходов со страницы результатов поиска в магазины, в последнюю неделю апреля прошлого года спрос на дачные товары был на 33 % выше, чем в начале месяца. На товары для строительства и ремонта — на 12 % выше. Например, в категории дачных товаров спрос на садовую мебель вырос на 70 %, на товары для пикника — на 60 %, на семена и саженцы — на 40 %. В категории товаров для строительства и ремонта спрос на лакокрасочные материалы вырос на 45 %, на пиломатериалы — на 35 %, на строительные смеси — на 30 %. Иногда пользователи задают необычные запросы про дачу и товары для неё. Например:  

  • [как сделать избушку на курьих ножках своими руками для сада из коробки]
  • [на что можно установить оленя из металла на даче]
  • [как выжить на даче]
  • [каким препаратом обезопасить кота в огороде]
  • [можно ли играть на барабанах на даче]
  • [на даче два столба что можно сделать чтобы украсить верх столба]
  • [какая работа в огороде помогает накачать пресс]
  • [можно ли строить забор на даче в високосный год]
  В рейтинге российских городов-миллионников по интересу к самостоятельному обустройству дачи Самара заняла девятое место. Лидерами рейтинга оказались Омск и Пермь: в запросах из этих городов уточнения «купить» и «своими руками» встречаются примерно одинаково часто. Готовые решения чаще всего выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга: судя по запросам, они покупают что-то на дачу в три раза чаще, чем мастерят или строят сами.
Рейтинг городов-миллионников по готовности жителей обустроить дачу своими руками
  1. Омск
  2. Пермь
  3. Красноярск
  4. Волгоград
  5. Уфа
  6. Казань
  7. Челябинск
  8. Новосибирск
  9. Самара
  10. Нижний Новгород
  11. Воронеж
  12. Краснодар
  13. Екатеринбург
  14. Ростов-на-Дону
  15. Санкт-Петербург
  16. Москва
ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2023
Популярность дачных товаров в поиске Яндекса обычно вырастает перед майскими праздниками. Судя по числу переходов со страницы результатов поиска в магазины, в последнюю неделю апреля прошлого года спрос на дачные товары был на 33 % выше, чем в начале месяца. На товары для строительства и ремонта — на 12 % выше.
Например, в категории дачных товаров спрос на садовую мебель вырос на 70 %, на товары для пикника — на 60 %, на семена и саженцы — на 40 %. В категории товаров для строительства и ремонта спрос на лакокрасочные материалы вырос на 45 %, на пиломатериалы — на 35 %, на строительные смеси — на 30 %.
Иногда пользователи задают необычные запросы про дачу и товары для неё. Например:  
  • [как сделать избушку на курьих ножках своими руками для сада из коробки]
  • [на что можно установить оленя из металла на даче]
  • [как выжить на даче]
  • [каким препаратом обезопасить кота в огороде]
  • [можно ли играть на барабанах на даче]
  • [на даче два столба что можно сделать чтобы украсить верх столба]
  • [какая работа в огороде помогает накачать пресс]
  • [можно ли строить забор на даче в високосный год]

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