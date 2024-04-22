Перед началом дачного сезона аналитики Яндекс Поиска изучили запросы про дачу, сад и огород и выяснили, как самарцы обустраивают свои загородные дома и участки. Самые популярные уточнения в запросах про дачу — «купить» и «своими руками»: так пользователи либо ищут в интернете готовые товары, либо спрашивают у Яндекс Поиска, как сделать их самостоятельно. Судя по запросам, самарцы чаще всего и покупают, и делают своими руками беседки.
Что самарцы делают своими руками или покупают на дачу Самые популярные объекты в запросах со словами «для дачи», «в саду», «в огороде» и т. п.
|Делают своими руками
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- Беседка
- Дорожки
- Туалет
- Душ
- Мангальная зона
- Клумба
- Полив
- Грядки
- Качели
- Навес
|Покупают
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- Беседка
- Туалет
- Душ
- Бассейн
- Усилитель сотовой связи и интернета
- Культиватор
- Опрыскиватель
- Хозблок
- Грядки
- Шезлонг
ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2023 В рейтинге российских городов-миллионников по интересу к самостоятельному обустройству дачи Самара заняла девятое место. Лидерами рейтинга оказались Омск и Пермь: в запросах из этих городов уточнения «купить» и «своими руками» встречаются примерно одинаково часто. Готовые решения чаще всего выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга: судя по запросам, они покупают что-то на дачу в три раза чаще, чем мастерят или строят сами. Рейтинг городов-миллионников по готовности жителей обустроить дачу своими руками
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- Омск
- Пермь
- Красноярск
- Волгоград
- Уфа
- Казань
- Челябинск
- Новосибирск
- Самара
- Нижний Новгород
- Воронеж
- Краснодар
- Екатеринбург
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Москва
ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2023 Популярность дачных товаров в поиске Яндекса обычно вырастает перед майскими праздниками. Судя по числу переходов со страницы результатов поиска в магазины, в последнюю неделю апреля прошлого года спрос на дачные товары был на 33 % выше, чем в начале месяца. На товары для строительства и ремонта — на 12 % выше. Например, в категории дачных товаров спрос на садовую мебель вырос на 70 %, на товары для пикника — на 60 %, на семена и саженцы — на 40 %. В категории товаров для строительства и ремонта спрос на лакокрасочные материалы вырос на 45 %, на пиломатериалы — на 35 %, на строительные смеси — на 30 %. Иногда пользователи задают необычные запросы про дачу и товары для неё. Например:
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- [как сделать избушку на курьих ножках своими руками для сада из коробки]
- [на что можно установить оленя из металла на даче]
- [как выжить на даче]
- [каким препаратом обезопасить кота в огороде]
- [можно ли играть на барабанах на даче]
- [на даче два столба что можно сделать чтобы украсить верх столба]
- [какая работа в огороде помогает накачать пресс]
- [можно ли строить забор на даче в високосный год]
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|В рейтинге российских городов-миллионников по интересу к самостоятельному обустройству дачи Самара заняла девятое место. Лидерами рейтинга оказались Омск и Пермь: в запросах из этих городов уточнения «купить» и «своими руками» встречаются примерно одинаково часто. Готовые решения чаще всего выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга: судя по запросам, они покупают что-то на дачу в три раза чаще, чем мастерят или строят сами.
|Рейтинг городов-миллионников по готовности жителей обустроить дачу своими руками
|
|
- Омск
- Пермь
- Красноярск
- Волгоград
- Уфа
- Казань
- Челябинск
- Новосибирск
- Самара
- Нижний Новгород
- Воронеж
- Краснодар
- Екатеринбург
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Москва
|ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2023
|Популярность дачных товаров в поиске Яндекса обычно вырастает перед майскими праздниками. Судя по числу переходов со страницы результатов поиска в магазины, в последнюю неделю апреля прошлого года спрос на дачные товары был на 33 % выше, чем в начале месяца. На товары для строительства и ремонта — на 12 % выше.
|Например, в категории дачных товаров спрос на садовую мебель вырос на 70 %, на товары для пикника — на 60 %, на семена и саженцы — на 40 %. В категории товаров для строительства и ремонта спрос на лакокрасочные материалы вырос на 45 %, на пиломатериалы — на 35 %, на строительные смеси — на 30 %.
|Иногда пользователи задают необычные запросы про дачу и товары для неё. Например:
|
|
|
- [как сделать избушку на курьих ножках своими руками для сада из коробки]
- [на что можно установить оленя из металла на даче]
- [как выжить на даче]
- [каким препаратом обезопасить кота в огороде]
- [можно ли играть на барабанах на даче]
- [на даче два столба что можно сделать чтобы украсить верх столба]
- [какая работа в огороде помогает накачать пресс]
- [можно ли строить забор на даче в високосный год]