Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета

27 августа 2025 14:35
73
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.

В настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе в Самарской области, проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения и особо важных объектов. В связи с чем в определенных точках региона могут наблюдаться сложности с работой мобильного Интернета.
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Жилые дома, рабочие пространства и офисы в большинстве своем обеспечены фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет.

Крупные торгово-развлекательные центры, спортивные и иные объекты с массовым пребыванием граждан обеспечиваются доступом к сети Интернет по Wi-Fi.

Стоит отметить, что имеющиеся точки доступа к общественному Wi-Fi в товарно-сервисных предприятиях (ресторанах, кафе и т.д.) при чрезмерной нагрузке, вызванной высоким потоком посетителей, могут демонстрировать снижение скорости доступа к сети Интернет.

Министерством цифрового развития и связи Самарской области при взаимодействии с операторами связи на постоянной основе актуализируются данные информационного портала, на котором отображены публичные точки доступа Wi-Fi на территории региона (https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostup..).

Минцифры России совместно с операторами связи ведется работа, направленная на то, чтобы при введении ограничений связи, граждане могли продолжать пользоваться наиболее популярными услугами: проводить платежи, пользоваться услугами такси, служб доставки, маркетплейсов и т.д. Для этого прорабатывается схема организации доступа к сервисам массового использования через «белые списки», которые не будут попадать под ограничения.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
27 августа 2025, 15:15
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента... Политика
30
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
27 августа 2025, 14:56
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном... Бизнес
61
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
27 августа 2025, 14:45
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие. Общество
61
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
