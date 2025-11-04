Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре

В октябре самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей - София и Михаил, сообщает пресс-служба Комитета ЗАГС Самарской области.
В ТОП-5 самых популярных имен октября также вошли:
для мальчиков: Александр, Артем, Матвей, Максим, Роман
для девочек: Василиса, Анна, Мария, Ева, Мирослава
Список редких и необычных имен пополнили:
для мальчиков: Клим, Оскар, Пантелеймон, Ростислав, Феодор
для девочек: Божена, Галина, Елена, Олеся, Юстина
Важно! Выбрать имя малышу родители могут с помощью интерактивного сервиса на портале "Единый государственный реестр ЗАГС" (ЕГР ЗАГС). В перечне государственного реестра – 12 311 имен!