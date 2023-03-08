как поздравить учителя с 8 Марта и не нарушить закон

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Поздравление учителя с 8 Марта с помощью подарка в некоторых случаях может быть трактовано как нарушение закона. О том, как поздравить педагога с праздником в рамках закона, «Газете.Ru» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, в преддверии 8 Марта практически каждый класс, детсадовская или студенческая группа обычно поздравляют своих педагогов с праздником. Кто-то ограничивается творческими номерами, а кто-то — вкладывает в подарок значительную сумму. Однако российское законодательство прямо указывает на то, какой презент будет нарушением.

«С точки зрения закона никто не обязан поздравлять педагогов с каким-либо праздником. Это должна быть исключительно личная инициатива учащихся или их родителей. Соответственно, любое давление на тех, кто отказывается «скидываться», недопустимо как со стороны администрации учебного заведения, так и инициативной группы», — пояснил юрист.

Как отметил эксперт, статья 575 Гражданского Кодекса РФ («Запрещение дарения») говорит о том, что «не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей… работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций…». Это значит, что любой подарок свыше этой суммы передавать педагогу не следует.

«Важно понимать, что речь идет именно о пределе в отношении одного подарка. Если каждый решит презентовать любимому педагогу свой личный знак внимания, приобретенный за собственные средства, то тогда трех тысяч рублей не должен превышать именно индивидуальный подарок», — объяснил Виноградов.

Виноградов добавил, что прямого запрета на дарение педагогу денег на праздник не существует. Однако та же статья ГК РФ говорит именно о подарках, тогда как конверт с наличностью может быть истолкован с точки зрения закона по-разному.

«Если ваш подарок стоил меньше трех тысяч рублей, но выглядит солидно, что может натолкнуть на мысли о большей сумме, сохраните чек во избежание проблем с законом», — рекомендовал он.