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Как получить доступ ко всем государственным услугам и сервисам в электронном виде

2 ноября 2021 16:56
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Для получения полного доступа к электронным государственным услугам нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Для получения полного доступа к электронным государственным услугам нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Если Вы не зарегистрированы на портале, то для получения подтвержденной учетной записи следуйте разделу 1-3 инструкции, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Если Вы зарегистрированы на портале «Госуслуги», то для проверки статуса учетной записи:

1.    Авторизуйтесь на портале «Госуслуги» (введите логин (телефон, почту или СНИЛС) и пароль, нажмите кнопку «Войти»);

2.    В правом верхнем углу нажмите на «ФИО»;

3.    В открытом окне нажмите «Профиль» либо «Настройки и безопасность»;

4.    В открывшемся разделе «Настройки и безопасность» отобразится один из трех статусов учетной записи: Упрощенная учетная запись, Стандартная или Подтвержденная. Для подтверждения личности нужно следовать разделу 3 инструкции.

В Самаре с введением ограничительных мер посещение ряда объектов возможно при предъявлении паспорта и оригинала (QR-кода с единого портала «Госуслуги») одного из двух документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сведений о перенесенном заболевании COVID-19. Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — только если диагноз подтверждён документально. 

В МФЦ можно получить подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», при наличии которой возможно увидеть актуальный QR-код, и далее применять его для посещения общественных мест. Самостоятельно получить  сертификат о вакцинации  можно онлайн, через портал «Госуслуги».

Для получения сертификата о вакцинации необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг. Инструкция для получения сертификата: 

1. Зайдите на сайт «Госуслуги»; 

2. Авторизуйтесь; 

3. В строке поиска введите сертификат / вакцинация / covid; 

4. Выберите «Сертификаты, QR-коды и результаты тестов на коронавирус» или перейдите по ссылке «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19».

Вам будут доступны четыре раздела «Сертификат вакцинации от COVID-19»; «Сведения о перенесенных заболеваниях»; «Результаты тестов на наличие антител»; «Результаты ПЦР-тестов». 

Если Вы сделали прививку – Вам нужен раздел «Сертификат вакцинации»; 

Если официально переболели – раздел «Сведения о перенесенных заболеваниях». 

Для просмотра информации о QR-коде нажмите «Просмотреть» рядом с необходимыми сведениями, далее кликните по строке «Скачать сертификат», затем откройте скаченный файл. Напоминаем, что подтвердить учетную запись возможно также через мобильные банковские приложения. 

 

Фото:    pixabay

 

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