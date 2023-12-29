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Как пить шампанское так, чтобы на утро не болела голова

29 декабря 2023 17:17
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Как пить шампанское так, чтобы на утро не болела голова

От какого шампанского не будет болеть голова, на что обратить внимание при покупке и с чем его сочетать? На эти и другие вопросы редакция ВФокусе Mail.ru поговорила с винным экспертом, руководителем направления «Винный туризм» «Фанагории» Натальей Лежепековой.

«“Не все шампанское — игристое, но не все игристое — шампанское”, — именно это один из основных нюансов, который нужно учитывать при покупке», — говорит Наталья Лежепекова.

Шампанским может называться только вино, произведенное в провинции Шампань из трех основных сортов винограда и только по классическому методу.

Остальные вина называются игристыми и также делятся по географической принадлежности и методу производства (Просекко, Кава и др).

По словам винного эксперта, выбор сортов зависит от вкусовых предпочтений. Так, если вы цените в напитке яркий цветочно-фруктовый профиль, то выбирайте молодые игристые разных стран: России, Италии, Франции, Германии. Главное, чтобы год урожая был свежим. Если вы приверженец более насыщенных ароматов, особенно нюансов свежей выпечки и сливочного масла, — обратите внимание на то самое шампанское, либо игристое вино, выполненное по классическому методу (с повторным брожением и выдержке в бутылке).

Самый важный нюанс при выборе игристого напитка — количество сахара. Чтобы точно выбрать качественный продукт и избежать головной боли, выбирайте брют или экстра брют. И не забывайте о правильной температуре подачи — 5−9 градусов.

Игристое — это великолепный аперитив, и пожалуй один из самых гастрономичных напитков. К нему подходят любые закуски с морепродуктами, особенно красной и черной икрой, круассаны, багеты, легкие сыры, рыба и белое мясо на гриле. А еще пузырьки отлично справляются с жирной пищей, и, не поверите, картошка-фри и бургер одна из лучших гастропар к игристому. Экспериментируйте!

Наталья Лежепекова

винный эксперт, руководитель направления «Винный туризм» «Фанагории»

А чтобы на утро не болела голова, нужно помнить золотые правила: мера в употреблении, хорошая закуска и простая вода. На один бокал игристого нужно выпивать два бокала воды.

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