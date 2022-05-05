Как грамотно подать заявку на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»

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Заявка на formartpfo.ru состоит из:

- Анкеты участника (заполняется на сайте автоматически);

- Конкурсной работы (художественного эскиза или фотографии изображения), выполненной в виде живописной работы высокого уровня или с использованием компьютерных технологий и графических программ в формате JPG, PNG, PDF

- Дополнительно при наличии можешь направить портфолио (2-3 фотографии работ, выполненных на объектах городской среды)



Эскиз должен соответствовать следующим критериям:

— отражение тематики или направлений Фестиваля;

— уникальность авторской работы;

— креативность замысла и оригинальность художественного решения;

— наличие ясной, хорошо проработанной идеи эскиза;

— высокий уровень техники исполнения;

— социальная значимость, соответствие морально-этическим нормам



Важно! Не принимаются работы, которые содержат скрытую рекламу и элементы, нарушающие законодательство России



Не упусти свой шанс и воплоти свои задумки в реальность!