Как грамотно подать заявку на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»

Заявка на formartpfo.ru состоит из:
- Анкеты участника (заполняется на сайте автоматически);
- Конкурсной работы (художественного эскиза или фотографии изображения), выполненной в виде живописной работы высокого уровня или с использованием компьютерных технологий и графических программ в формате JPG, PNG, PDF
- Дополнительно при наличии можешь направить портфолио (2-3 фотографии работ, выполненных на объектах городской среды)
Эскиз должен соответствовать следующим критериям:
— отражение тематики или направлений Фестиваля;
— уникальность авторской работы;
— креативность замысла и оригинальность художественного решения;
— наличие ясной, хорошо проработанной идеи эскиза;
— высокий уровень техники исполнения;
— социальная значимость, соответствие морально-этическим нормам
Важно! Не принимаются работы, которые содержат скрытую рекламу и элементы, нарушающие законодательство России
Не упусти свой шанс и воплоти свои задумки в реальность!