Как будет работать УВМ ГУ МВД России по Самарской области

В целях соблюдения законных интересов граждан при получении государственных услуг по линии миграции в период выходных и праздничных дней с 11 по 14 июня работа будет организована следующим образом:
УВМ ГУ МВД России по Самарской области:
с 11 по 13 июня 2022 года – выходные дни прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг не осуществляется.
Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Самарской области:
11 июня – рабочий день (по утвержденному режиму работы);
с 12 по 14 июня – выходные дни.