Как будет работать УВМ ГУ МВД России по Самарской области

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В целях соблюдения законных интересов граждан при получении государственных услуг по линии миграции в период выходных и праздничных дней с 11 по 14 июня работа будет организована следующим образом:

УВМ ГУ МВД России по Самарской области:

с 11 по 13 июня 2022 года – выходные дни прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг не осуществляется.

Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Самарской области:

11 июня – рабочий день (по утвержденному режиму работы);

с 12 по 14 июня – выходные дни.