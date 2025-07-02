Качество кисломолочных продуктов оценят по фотографии

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Ученые научно-образовательного центра инфохимии ИТМО создали первую в России систему на базе смартфона, которая по фотографии оценивает рост молочнокислых бактерий из группы термофильного стрептококка (Streptococcus thermophilus). Она поможет оперативно оценивать микробиологические показатели прямо в процессе производства продукции.

«В процессе роста термофильного стрептококка кислотность среды постепенно изменяется, и это визуально проявляется в изменении окраски индикатора, добавленного в образец. Пользователь фотографирует на смартфон чашку Петри с бактериями, а затем загружает фото в наш Telegram-бот», — рассказала «Известиям» один из авторов исследования, инженер научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Ольга Осьмак.

Алгоритм анализа цвета с использованием шестнадцатеричного цветового кода автоматически определяет контур чашки Петри, удаляет фон и шум. Далее он рассчитывает средние значения цвета загруженного изображения и сравнивает их с ранее построенным цветовым градиентом 25 эталонных изображений, которые хранятся в локальной базе данных.

Молочнокислые бактерии незаменимы в фармацевтической и пищевой промышленности, отметили ученые. При брожении они производят молочную кислоту, которая используется при производстве йогуртов, сыров и других кисломолочных продуктов, а также служит натуральным консервантом для многих продуктов питания. Помимо этого, молочная кислота входит в состав кремов, сывороток и других косметических средств.